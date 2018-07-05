Рада разрешила переселенцам причислять к налоговой скидке сумму, уплаченную за аренду жилья

Соответствующую норму с голоса внесли в закон о создании «единого окна» на таможне

Верховная Рада ввела налоговую скидку для переселенцев, которые официально оплачивают аренду жилья и не получают компенсацию от государства. Соответствующую поправку с голоса внес глава фракции БПП Артур Герасимов к законопроекту № 7010 о введении «единого окна» на таможне. За документ с учетом поправки проголосовали 254 народных депутата.

Онлайн-трансляцию утреннего пленарного заседания ВР вел официальный канал «Рада».

Внутренним переселенцам к налоговой скидке позволили причислять сумму, уплаченную за аренду жилья, оформленную в соответствии с законодательством. Льгота будет действовать, если у семьи нет собственного жилья, кроме расположенного на временно оккупированных территориях Украины, а также если переселенцы не получают бюджетных выплат в качестве компенсации.

Предусмотрены и ограничения: общий размер скидки не может быть более 30 минимальных зарплат (при расчете за отчетный 2018 год сумма составит не более 111 тыс. 690 грн).

Отметим, ранее эти нормы пытались внести в закон № 8295 о льготах для родителей, которые тратят деньги на дополнительное образование для детей, однако тогда народные избранники отклонили предложенную поправку.





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