Рада разрешила передать Андреевскую церковь Вселенскому патриархату

Верховная Рада приняла за основу и в целом проект закона №9208 об особенностях пользования Андреевской церковью Национального заповедника «София Киевская»

Верховная Рада разрешила передать Андреевскую церковь Вселенскому патриархату

За такое решение проголосовали 237 народных депутатов, передает «ДС».

В объяснительной записке сказано, что документ предлагает урегулировать отношения по передаче в постоянное пользование культового сооружения — достопримечательности архитектуры Андреевской церкви Национального заповедника «София Киевская».

Отметим, решение о передаче в пользование Вселенскому патриархату Андреевской церкви будет способствовать ускорению получения Томоса об автокефалии.

Отмечается, что проектом закона предусмотрено внесение изменений в закон Украины «О свободе совести и религиозных организациях», а реализация проекта не потребует дополнительных расходов из государственного бюджета.

Как сообщала «ДС», 16 октября стало известно, что президент Украины Петр Порошенко зарегистрирует законопроект, которым предлагается передать в постоянное пользование Вселенскому патриарху Андреевскую церковь.

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