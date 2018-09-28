Рада рассмотрит языковые законы на следующей пленарной неделе

Верховная Рада в следующий четверг, 4 октября, рассмотрит законопроекты о языке в связи с отменой Конституционным судом так называемого закона «Колесниченко-Кивалова»

Верховная Рада рассмотрит законопроекты о языке 4 октября

Об этом рассказал информированный источник в Раде, передает «ДС» со ссылкой на Depo.ua.

Отметим, по состоянию на начало сентября в парламенте зарегистрировано пять законопроектов о языке.

Справка: Инициированный «Партией регионов» законопроект №5029-VI «Об основах государственной языковой политики» (так называемый закон «Колесниченко-Кивалова») был принят 3 июля 2012. Закон вступил в силу 10 августа 2012 года. Он предусматривает возможность официального двуязычия в регионах, где численность нацменьшинств превышает 10%.

Однако 24 февраля 2014, после завершения Революции Достоинства, Верховная Рада проголосовала за отмену этого закона. В то же время, тогдашний и.о. президента, председатель Верховной Рады Александр Турчинов отказался подписывать принятый закон. Следовательно, он не вступил в силу.

Кроме того, 10 октября 2014 Конституционный суд открыл производство по делу о неконституционности закона «Кивалова-Колесниченко.

28 февраля 2018 КСУ признал этот закон неконституционным.

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