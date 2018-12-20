Рада продлила мораторий на продажу земли: как голосовали фракции — Liga.net

За продление запрета на продажу сельскохозяйственных земель проголосовал 231 депутат Верховной Рады, против высказались 28, не голосовали 52 народных избранника. Об этом сообщается на сайте парламента.

Из фракции БПП продление моратория поддержали 59 депутатов, против проголосовали 15, воздержались — 11, не голосовали — 18, отсутствовали — 32.

Из фракции Народный фронт за проголосовали 47 депутатов, против – 7, воздержались – 2, не голосовали – 10, отсутствовали – 15.

Из внефракционных за проголосовали 33 депутата, против – 3, воздержались – 2, не голосовали – 3, отсутствовали – 19.

Из фракции Оппозиционный блок продление моратория поддержали 27 депутатов, против не голосовал никто, воздержались — 0, не голосовали — 5, отсутствовали — 6.

Из фракции Самопомощь за проголосовали 8 депутатов, против – 3, воздержались – 4, не голосовали – 1, отсутствовали – 9.

Из группы Возрождение продление моратория на продажу земли одобрили 16 депутатов, против не голосовал никто, воздержались – 1, не голосовали – 4, отсутствовали – 3.

Из фракции Радикальной партии за проголосовали 20 депутатов, против – 0, воздержались – 0, не голосовали – 1, отсутствовали – 0.

Из фракции Батьківщина продление моратория поддержали 17 депутатов, против не голосовал никто, воздержались — 0, не голосовали — 1, отсутствовали — 2.

Из группы Воля народа за проголосовали 4 депутата, против – 0, воздержались – 0, не голосовали – 9, отсутствовали – 6.

Верховная Рада сегодня, 20 декабря, поддержала законопроект N9355-5 опродлении запрета на продажу сельскохозяйственных земель. Мораторий продлен до 2020 года.





Источник