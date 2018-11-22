Рада приняла законопроект об уголовных проступках

Парламент во втором чтении принял законопроект «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно упрощения досудебного расследования отдельных категорий уголовных правонарушений»

Рада приняла законопроект об уголовном проступке

Соответствующее решение поддержали 239 депутатов, передает «ДС» со ссылкой на Depo.ua.

Законопроект определяет на законодательном уровне понятие уголовного проступка, его составляющих, а также связанных с его осуществлением уголовно-правовых последствий. Вместе с тем проектом предлагается усиление ответственности за управление транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения.

В частности, для введения уголовного проступка в плоскость уголовного права предусмотрено закреплено в статье 11 Уголовного кодекса определение преступления трансформировать в определение «уголовного преступления» единого как для преступлений, так и проступков — «общественно опасное виновное деяние (действие или бездействие), совершенное субъектом уголовного правонарушения «. При этом планируется в статье 12 УК установить виды уголовных преступлений (разделение на криминальные проступки и преступления) и дать им определение.

Состав уголовных проступков предложено создать за счет преступлений небольшой тяжести. С этой целью из градации преступлений будет изъято понятие «преступление небольшой тяжести». Авторы документа заявляют, что такой подход представляется вполне логичным, учитывая существующую значительно меньшую степень общественной опасности преступлений небольшой тяжести по сравнению с преступлениями средней тяжести, тяжкими и особо тяжкими.

Отмечается, что перевод преступлений небольшой тяжести в категорию проступков обеспечит классификацию уголовных преступлений по принципу учета степени общественной опасности — от маленького, каким будет характеризоваться проступок, к наиболее опасному, которым по новой классификации будут считаться нетяжкие преступления, тяжкие и особо тяжкие.

Кроме того, предполагается определить, что подготовка к уголовному проступку не влечет за собой уголовной ответственности; лица, осужденные за совершение уголовного проступка, после отбытия наказания признаются не имеющими судимости.

Напомним, Верховная Рада Украины приняла за основу законопроект об упрощении процедуры досудебного расследования 7 июня 2018.

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