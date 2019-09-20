Рада приняла закон о компенсациях только для иностранных кинопроизводителей | #Буквы

Об этом сообщает корреспондент #Букв.

За проект закона № 1058 проголосовали 252 народных избранника.

“Закон позволяет привлечь иностранных продюсеров для съемок в Украине. Эта норма действует во многих странах Европы… На комитете у нас была в основном дискуссия по одному пункту: это разрешить cash rebate и для отечественных кинематографистов. К сожалению, экономика Украины сейчас не позволяет это сделать”, – заявил, представляя документ, нардеп от “Слуги народа”, председатель комитета по вопросам гуманитарной и информационной политики Александр Ткаченко.

Согласно пояснительной записке, целью принятия законопроекта является “создание условий, которые должны способствовать привлечению внебюджетных средств, в том числе иностранных инвестиций и средств от иностранных субъектов кинематографии, в отрасль кинопроизводства”.

Документом предлагается внести изменения в закон “О государственной поддержке кинематографии в Украине”: законодательно уточнить условия и порядок предоставления государственной субсидии для возврата части расходов при производстве фильма в нашей стране.

При этом на возврат части расходов, осуществленных при производстве фильма в Украине, могут претендовать только иностранцы.

“Обязательным условием получения государственной субсидии для возврата части квалифицированных расходов, осуществленных иностранным субъектом кинематографии при производстве (создании) фильма, является отсутствие среди его владельцев, участников, акционеров, а также должностных лиц, резидентов Украины”, – подчеркивается в пояснительной записке.

Предполагается возврат 25 % потраченных денежных средств. Кроме того, иностранные кинематографисты могут дополнительно получить 5 % от общего объема квалифицированных расходов в случаях, если фильм основан на украинском литературном произведении, если фильм содержит сцены, в которых герои читают книгу украинского автора и прочее.

Ранее народный депутат Украины от партии “Европейская солидарность” Николай Княжицкий раскритиковал законопроект от “Слуги народа” о кинематографе, предусматривающий возврат средств иностранным компаниям, снимающим фильмы в Украине.

Николай Княжицкий отмечал, что данный законопроект может лишить украинское кино дотаций.





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