Рада приняла в первом чтении госбюджет на 2019 год

Народные депутаты поддержал проект государственного бюджета на 2019 год в первом чтении

Народные депутаты поддержал проект государственного бюджета на 2019 год в первом чтении

Верховная Рада сегодня приняла выводы и предложения к проекту закона «О Государственном бюджете Украины на 2019 год» 240 голосами, информирует «ДС» со ссылкой на «Экономическую правду».

Депутаты по результатам рассмотрения в первом чтении законопроекта о государственном бюджета на 2019 год постановили одобрить выводы и предложения к проекту, а Кабмина — подготовить документ ко второму чтению в соответствии с Бюджетных выводов ВР и подать его на рассмотрение парламента в течение двух недель.

«Тот бюджет, который мы подготовили, на сегодня сбалансирован. И безусловно, мы готовы ко второму чтению конструктивно с фракциями, комитетами работать над тем, чтобы сделать этот документ лучше. Но он должен быть сбалансированный, реалистичный и должен обеспечить развитие нашего государства», — сказал премьер-министр Владимир Гройсман.

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