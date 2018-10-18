Рада приняла специальный Кодекс для банкротов

Верховная Рада приняла проект Кодекса Украины по процедурам банкротства

Верховная Рада приняла проект Кодекса Украины по процедурам банкротства

Соответствующий законопроект №8060 поддержали 237 народных депутатов, информирует «ЛС» со ссылкой на «112 канал».

Законопроект представил глава комитета по вопросам экономической политики Андрей Иванчук.

«Кодекс построен и структурирован из четырех книг. Первая книга регулирует общие положения и термины. Вторая книга регулирует работу деятельности и самоуправляющуюся организацию арбитражных управляющих. Третья книга регулирует вопросы банкротства юридических лиц. И четвертая книга — в украинском законодательстве такого не было — это банкротство физических лиц», — сказал Иванчук.

Он пояснил, что нормы последней книги дают возможность физическим лицам — добросовестным заемщикам в случае кризиса или сложной экономической ситуации инициировать процедуру банкротства и «очиститься от какого-либо долгового обязательства».

Иванчук также объяснил, как документ изменили при доработке ко второму чтению.

«Мы изменили структуру кодекса: из тела законопроекта выпали целые нормы, целые статьи, как например, мировое соглашение. … Отклонен блок поправок о введении системы автоматизированного ареста счетов. Отклонена большая часть правок по введению единого электронного реестра должников. В процессе обсуждения и глубокого анализа нам доказали опасения, что может случитьсмя утечка конфиденциальной информации юридических счетов, а особенно физических лиц. Очень много мы перенесли вопросов из кодекса на уровень подзаконно-нормативных актов», — отметил председатель профильного комитета.

Комитет по вопросам экономической политики решил, что Кодекс должен вступить в силу через шесть месяцев после официальной публикации документа.

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