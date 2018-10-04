Верховная Рада приняла за основу и в целом проект постановления №9157 «Об одобрении предложений по применению персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)»
Верховная Рада попросила СНБО ввести санкции против NewsOne и 112 Украина
За такое решение проголосовали 229 депутатов, передает «ДС».
Парламент рекомендовал Совету национальной безопасности и обороны Украины ввести санкции в отношении семи средств массовой информации: ООО «Ариадна ТВ», ООО «Новый формат ТВ», ООО «ТВ Выбор», ООО «Телерадиокомпания «112-ТВ», ООО «Лидер ТВ», ООО «Партнер ТВ», ООО «Новости 24 часа» (NewsOne).
Постановлением предлагается ввести следующие санкции:
- блокирование активов;
- приостановление исполнения экономических и финансовых обязательств;
- аннулирование или приостановление лицензий и других разрешений для осуществления определенного вида деятельности;
- запрет пользования радиочастотным ресурсом Украины;
- ограничение или прекращение предоставления телекоммуникационных услуг и использования телекоммуникационных сетей общего пользования;
- полный или частичный запрет совершения сделок с ценными бумагами, эмитентами которых являются лица, к которым применены санкции;
- запрет выдачи разрешений, лицензий Национального банка Украины на осуществление инвестиций в иностранное государство, размещение валютных ценностей на счетах и вкладах на территории иностранного государства;
- прекращение выдачи разрешений, лицензий на ввоз в Украину из иностранного государства или вывоз из Украины валютных ценностей и ограничение выдачи наличных по платежным картам, эмитированным резидентами иностранного государства;
- запрет передачи технологий, прав на объекты интеллектуальной собственности;
- прекращение культурных обменов, научного сотрудничества, образовательных и спортивных контактов, развлекательных программ с иностранными государствами и иностранными юридическими лицами.
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