Рада попросила СНБО ввести санкции против NewsOne и 112 Украина

Верховная Рада приняла за основу и в целом проект постановления №9157 «Об одобрении предложений по применению персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)»

Верховная Рада попросила СНБО ввести санкции против NewsOne и 112 Украина

За такое решение проголосовали 229 депутатов, передает «ДС».

Парламент рекомендовал Совету национальной безопасности и обороны Украины ввести санкции в отношении семи средств массовой информации: ООО «Ариадна ТВ», ООО «Новый формат ТВ», ООО «ТВ Выбор», ООО «Телерадиокомпания «112-ТВ», ООО «Лидер ТВ», ООО «Партнер ТВ», ООО «Новости 24 часа» (NewsOne).

Постановлением предлагается ввести следующие санкции:

блокирование активов;

приостановление исполнения экономических и финансовых обязательств;

аннулирование или приостановление лицензий и других разрешений для осуществления определенного вида деятельности;

запрет пользования радиочастотным ресурсом Украины;

ограничение или прекращение предоставления телекоммуникационных услуг и использования телекоммуникационных сетей общего пользования;

полный или частичный запрет совершения сделок с ценными бумагами, эмитентами которых являются лица, к которым применены санкции;

запрет выдачи разрешений, лицензий Национального банка Украины на осуществление инвестиций в иностранное государство, размещение валютных ценностей на счетах и ​​вкладах на территории иностранного государства;

прекращение выдачи разрешений, лицензий на ввоз в Украину из иностранного государства или вывоз из Украины валютных ценностей и ограничение выдачи наличных по платежным картам, эмитированным резидентами иностранного государства;

запрет передачи технологий, прав на объекты интеллектуальной собственности;

прекращение культурных обменов, научного сотрудничества, образовательных и спортивных контактов, развлекательных программ с иностранными государствами и иностранными юридическими лицами.

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