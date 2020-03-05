Рада отправила Рябошапку в отставку — Новости политики

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Соответствующее решение поддержали 263 депутата.

REUTERS

Верховная Рада приняла постановление о выражении недоверия генеральному прокурору Руслану Рябошапке (№3154).

Как передает корреспондент УНИАН, за это решение проголосовали 263 народных депутата из 376, зарегистрированных в сессионном зале.

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От «Слуги народа» это решение поддержали 179 депутатов, от «Оппозиционной платформы — За жизнь» — 36, от «Европейской солидарности», «Батькивщины» и «Голоса» решение не поддержал ни один депутат, от группы «За будущее» решение поддержали 15 парламентариев, от группы «Доверие» — 16, внефракционных — 17.

Против выражения недоверия Рябошапке проголосовали 18 депутатов, 73 воздержались, а 22 — не голосовали.

Постановлением предусматривается выражении недоверия Рябошапке, что влечет его отставку с должности.

В постановлении, в частности, отмечается, что, учитывая «важность и срочность установления справедливости по ключевым запросам общества, существуют все основания утверждать о низкой эффективности выполнения Русланом Рябошапкой обязанностей генерального прокурора и, как следствие, его несоответствии занимаемой должности».

«Нерасследование, торможение расследования наиболее резонансных уголовных производств свидетельствует о нежелании, невозможности или неспособности генерального прокурора обеспечить выполнение задач, поставленных законом перед Офисом прокурора, в том числе и перед прокуратурой в целом», — говорится в постановлении.

Документ вступает в силу с момента принятия.

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