Рада криминализировала незаконное пересечение госграницы

Верховная Рада поддержала во втором чтении законопроект №7017 «О внесении изменения в Уголовный кодекс Украины относительно ответственности за незаконное пересечение государственной границы»

Верховная Рада криминализировала незаконное пересечение госграницы

Такое решение поддержали 243 народных депутата, передает «ДС» со ссылкой на РБК-Украина.

Согласно документу, вводится уголовная ответственность за пересечение украинской границы с целью причинения вреда интересам государства или лицом, которому запрещен въезд на территорию Украины, или представителями подразделений вооруженных сил или других силовых ведомств государства-агрессора в любой способ вне пунктов пропуска через госграницу Украины или в пунктах пропуска без соответствующих документов или с документами, содержащими недостоверные сведения. Нарушителям будет грозить до трех лет тюрьмы.

Кроме того, за повторное нарушение будет наступать ответственность в виде лишения свободы на срок от трех до пяти лет, а совершение таких действий с применением оружия — на срок от пяти до восьми лет.

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