Работающие методы продвижения товаров в интернете

Электронная коммерция – невероятная возможность для бизнеса. Покупатели все чаще «идут в интернет» за нужным товаром. Но просто создать интернет-магазин недостаточно.



Во-первых, магазин должен магазин должен быть удобным для посетителя. Узнать как правильно создавать интернет-магазин можно по этой ссылке — в статье «5 правил продающего сайта» от веб-студии Business Site.

Во-вторых, нужно работать над привлечением клиентов. Без грамотного маркетинга потенциальные клиенты вас просто не увидят. ТОП популярных способов продвижения магазина в интернете в 2019 году выглядит так:

SEO;

Контекстная реклама ;

Контент-маркетинг в соцсетях.

Давайте подробнее разберем каждый из них.

SEO-продвижение

SEO-оптимизация включает ряд мероприятий по повышению видимости сайта в поисковых системах по определенным запросам. Продвижение нужно каждому онлайн-ресурсу, иначе он рискует «умереть» на 10 странице поисковой выдачи Google.



Ведь люди в поисковой строке обычно пишут запросы по типу «купить что-то» или «купить что-то недорого» и заказывают преимущественно у ресурсов, которые находятся на 1-3 позициях выдачи. Оптимизация сайта под поисковые системы помогает попасть в эту зону.



Преимущество SEO-продвижения в том, что если человек ищет какой-то товар в интернете, то он уже готов его купить. Поэтому важно, чтобы он попал именно в ваш интернет-магазин. Сайты без оптимизации остаются далеко позади, на них редко приходят клиенты из естественного поисковика. Поэтому им приходится прибегать к платным методам продвижения.

Контекстная реклама

Этот способ также хорош собой. Контекстная реклама подключается очень быстро и сразу начинает работать. В аналитике можно наблюдать увеличение перехода клиентов на сайт. Рекламное предложение высвечивается в первых трех строках поисковой выдачи, над сайтами, которые попали в топ с помощью SEO. Единственное отличие — возле этих объявлений красуется слово «Реклама».

При размещении рекламы главное правильно подобрать ключевые слова, сделать релевантное объявление и определить оптимальную цену за клик. Удобство этого метода в том, что вы платите за рекламу только тех товаров, что приносят прибыль здесь и сейчас. К примеру, интернет-магазин автотоваров ShinaDiski может осенью предлагать людям купить зимние шины, а весной делать акцент на летние покрышки.





Контент-маркетинг в соцсетях

Соцсети хуже, нежели поисковики, привлекают новых клиентов. Но они формируют узнаваемость и доверие к бренду. Особенно это касается женской аудитории.

Можно сформировать базу подписчиков, которые будут наблюдать за вами в социальных сетях, и удерживать их за счет полезного интересного контента. Например, интернет-магазин Naomi24, который предлагает купить гель лак недорого, может публиковать фото красивых ногтей (работы клиентов), покрытых качественным гель-лаком. Это нравится девушкам, которые тоже хотят идеальный маникюр. В результате страница в Инстаграм конвертирует подписчиков в постоянных покупателей. Некоторые продавцы даже не создают веб-ресурс (сайт), занимаются раскруткой собственных товаров и услуг только в социальных сетях.

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