Работать с рынком СНГ: Азаров объяснил, как спасти экономику Украины

Киев сможет обслуживать свои внешние долги до конца 2020 года, об этом рассказал глава Национального банка Украины Яков Смолий. Именно такой запас денежных средств имеется в распоряжении кредитной организации.

«Объем международных резервов Украины достаточен, чтобы пройти через период пиковых платежей по государственному долгу до конца 2020 года и без внешнего финансирования, но дальнейшие перспективы экономического роста страны напрямую будут зависеть от прогресса в проведении структурных реформ», — заявил Смолий.

Экс-премьер Украины Николай Азаров в интервью корреспонденту Федерального агентства новостей отметил, что структурная перестройка экономики страны — это реальная задача.

«Она связана прежде всего с тем, что происходит износ основных фондов промышленности. Промышленность не обеспечивает выпуск продукции, соответствующей современным стандартам, востребованной на рынке. Вопрос проведения структурных реформ совершенно очевиден, и он стоял перед тем правительством, которое я возглавлял», — говорит политик.

Собеседник агентства напомнил, что до Майдана орган исполнительной власти разработал программу активизации экономики, которая предусматривала структурные реформы.

«Структурная реформа — это поиск той ниши, которую наша промышленность может занять в результате модернизации. То есть необходимо наладить выпуск продукции, которая будет востребована на внутреннем рынке и будет способна заместить импорт. Продукции, которая будет востребована на внешнем рынке. Вот что такое структурная перестройка. Естественно, для этого необходимы серьезнейшие вложения», — констатирует Николай Азаров.

Правительство бывшего премьера одобрило решение, согласно которому власти планировали провести мобилизацию всех ресурсов, включая государственные ресурсы, ресурсы частных компаний.

«Это должны быть инвестиционные ресурсы, кредитные, в том числе, кстати, и ресурсы международных кредитных организаций. Все это было объединено в этой программе активизации, которая была реалистичной и практичной. Она предусматривала модернизацию 1500 предприятий.

Программа была рассчитана на десять лет, и было четко указано, где предприятия возьмут ресурсы: где-то кредитные, где-то инвестиционные, где-то государственные, где-то частные», — объясняет бывший глава правительства.

Этот план разрабатывался на протяжении двух лет, и подготовить документ было совсем не просто.

«Возвращаясь к вопросу, есть ли у Украины инвестиционные ресурсы — ну конечно нет. Если объем экспорта сократился в два раза, если ВВП, если считать в долларовом исчислении, упал более чем в два раза, о каких ресурсах можно говорить?» — задал риторический вопрос экс-премьер-министр.

Украина набрала кредитов, которые нужно возвращать. В период с 2019 по 2021 год Киеву предстоит вернуть порядка 27 миллиардов долларов.

«Таких ресурсов нет. Но возвращать-то придется. Одну часть долгов спишут, но вторую — нет. А каким образом их возвращать? Придется отбирать ресурсы у предприятий, отбирать у населения, девальвировать национальную валюту. Этим процессом они и будут заниматься, если останутся у власти», — констатирует украинский политик.

Речи о структурных реформах даже в принципе не может идти, потому что у Украины нет необходимых финансовых ресурсов.

«А какая политика нужна, чтобы в какое-то обозримое время была возможность восстановить свои возможности? Необходимо проводить политику восстановления внутреннего и внешнего рынка. Надо, чтобы население было способно покупать все увеличивающиеся объемы производимой продукции.

Также необходимо, чтобы наша продукция была востребована на внешних рынках. Если посмотреть, какая продукция востребована, то мы возвращаемся к вектору, направленному на страны СНГ, то есть на знакомый нам рынок», — указывает собеседник ФАН.

Рынок стран СНГ за последние четыре года ушел вперед, говорит Николай Азаров, и Украина частично потеряла его.

«Но какая-то часть осталась, значит, эту часть необходимо восстанавливать. Способен ли на это сегодняшний украинский режим? Конечно, не способен. Власти будут скорее ходить в лаптях, чем что-то делать с Россией и другими странами СНГ. То есть это абсурдность внешней политики, отсутствие ресурса. Невозможно даже вести разговор о принципиальных структурных реформах», — резюмировал Азаров.

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