Работаем над газоанализатором для ловли террористов: президент РАН рассказал о прорывах в науке

Эти же высокие технологии смогут изменить ситуацию на рынке продовольствия: сейчас в овощехранилищах погибает до 50% запасов

Президент Российской академии наук Александр Сергеев. ФОТО Петр Ковалев/фотохост-агентство ТАСС

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Как сообщил в среду президент Российской академии наук (РАН) Александр Сергеев, российские учёные ведут разработки уникальных датчиков, способных мгновенно находить в воздухе мельчайшие следы парОв тех или иных веществ. Что поможет выявлять скрытые угрозы на ранних подступах:

— Сегодня порча запасов в овощехранилищах достигает 50%. Не потому, что «дядя Петя» забыл рубильник включить, а потому, что нет точных датчиков, которые могут улавливать в воздухе молекулы, например, свидетельствующие о гнилостных процессах, — отметил Сергеев. — То есть, возможно, в некоторых случаях нужно не увеличивать производство отдельных овощей, а снижать подобные издержки с помощью науки. Сейчас разработки таких датчиков, способных «увидеть» определённую молекулу в воздухе, как раз ведутся. Так можно не только овощехранилища контролировать, и в больницах за состоянием пациентов в коме следить, и террористов ловить [по парАм взрывчатых веществ на коже и одежде — прим. Ред.].

Об этих прорывных технологиях 63-летний учёный рассказал на встрече с деловыми кругами в Торгово-промышленной палате РФ во время делового завтрака в рамках цикла «Встречи на Ильинке».

— Все приросты, которые выдаёт мировая экономика, в основном обеспечиваются за счёт науки и технологий. Если мы посмотрим на примеры «наукоориентированных» экономик, там главный принцип — брать достижения науки и быстро бросать их в рынок. У нас с этим неважно, что надо исправлять, — подчеркнул Сергеев.

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