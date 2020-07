«Работаем над этим»: Трамп пообещал «побороть левых радикалов» — новости политики, общество, новости в мире, чп и криминал

Reuters © Tom Brenner

В своей речи по случаю Дня независимости США Дональд Трамп заявил, что американцы «разгромили нацистов, свергли фашистов» и «одолели коммунистов», а теперь работают над тем, чтобы «побороть радикальных левых, марксистов, анархистов». Эксперты отмечают, что нынешний исторический ревизионизм Белого дома — продолжение давней политики, в рамках которой Вашингтон искажает историю Второй мировой в свою пользу. По мнению политологов, президент США, пытаясь увязать между собой фашизм, коммунизм и протестующих против «расизма» американцев, использует «знакомые определения зла», чтобы бросить тень на политических оппонентов и консолидировать свой электорат.

Дональд Трамп поставил участников недавних протестов в США в один ряд с фашистами и нацистами, а также коммунистами.

«Американские герои разгромили нацистов, свергли фашистов, одолели коммунистов, сберегли американские ценности, отстояли американские принципы и загнали террористов на самый край Земли», — заявил Трамп в своей речи по случаю Дня независимости США.

«Сейчас мы работаем над тем, чтобы побороть радикальных левых, марксистов, анархистов, подстрекателей, мародёров и тех, кто во многих случаях и понятия не имеет о том, что делает», — добавил президент Соединённых Штатов, вероятно, имея в виду протесты против полицейской жестокости и расового неравенства, охватившие страну в конце мая.

Ревизия истории

В Белом доме не впервые приписывают США победу над Третьим рейхом. Так, 8 мая в соответствующей записи в Twitter победителями нацистов назвали только США и Великобританию.

«8 мая 1945 года Америка и Великобритания одержали победу над нацистами! Дух Америки всегда будет побеждать. В конце концов именно так и происходит», — говорилось в сообщении.

On May 8, 1945, America and Great Britain had victory over the Nazis!

«America’s spirit will always win. In the end, that’s what happens.» pic.twitter.com/umCOwRXWlB

— The White House (@WhiteHouse) May 8, 2020

При этом роль СССР в победе над странами «оси» не упоминалась, что вызвало возмущение у многих интернет-пользователей. В ответ на заявление американской администрации многие в сети выкладывали фотографию, на которой солдат Красной армии водружает Знамя Победы над Рейхстагом.

Запись прокомментировали в МИД России. В заявлении российского внешнеполитического ведомства говорилось, что попытки искажения итогов разгрома нацизма и решающего вклада СССР «вызывают крайнее возмущение».

Между тем, по мнению политологов, заявление главы Белого дома стало лишь продолжением давней политики, в рамках которой история Второй мировой войны представляется в наиболее выгодном для США свете, а участие СССР либо выводится на второй план, либо искажается.

Так, в преддверии празднования 75-летия победы над нацистской Германией Пентагон разместил на своём сайте презентацию, в которой перечислил основные этапы Второй мировой войны. При этом исторической роли СССР была дана негативная оценка: в американском ведомстве считают, что Москва установила по итогам войны оккупационный режим в Восточной Европе, в то время как в Западной Европе «процветала демократия».

Кроме того, авторы презентации возложили на Советский Союз вину за начало войны (наряду с Германией).

В то же время, по мнению Вашингтона, США сыграли решающую роль в победе над нацизмом: якобы именно высадка союзных войск в Нормандии 6 июня 1944 года сделала крах Третьего рейха неизбежным, утверждается в документе.

Такой подход Соединённых Штатов аналитики называют «абсурдным с исторической точки зрения».

«Роль Америки во Второй мировой войне переоценена американцами и западным миром, она не идёт ни в какое сравнение с тем вкладом и теми потерями, которые понесли другие государства в то время», — подчеркнул в интервью RT заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов.

«Новое явление»

Эксперты также обращают внимание на то, что глава Белого дома в своём заявлении не только приравнял коммунизм к фашизму и терроризму, но и попытался увязать с этими явлениями протесты, начавшиеся в США несколько недель назад.

«Дональд Трамп пытается связать между собой фашизм, коммунизм и протестующих, чтобы дискредитировать их. Это не соответствует действительности, но корни подобных заявлений уходят ещё во времена холодной войны и маккартизма, когда в США главными врагами были объявлены коммунисты», — пояснил Владимир Шаповалов.

По мнению декана факультета мировой политики МГУ Андрея Сидорова, риторика, которую использует Трамп, вполне характерна для американских политиков, однако ранее чаще всего она использовалась в отношении внешних оппонентов.

Протест против расизма в США Reuters © Andrew Kelly

«Политики создали чёрно-белую картину мира, в которой только США борются с мировым злом. Сначала это был тоталитаризм — коммунистический и фашистский режимы, а после 2001 года роль врага начал играть международный терроризм. Трамп же пытается сделать такими врагами американских протестующих, радикалов. Это новое явление, все предшественники искали противников всё же за пределами страны», — отметил эксперт в беседе с RT.

Напомним, массовые протесты начались в США в конце мая, когда в интернет попала видеозапись задержания 46-летнего афроамериканца Джорджа Флойда. Мужчина погиб после того, как сотрудник полиции на протяжении нескольких минут прижимал его шею к земле коленом, несмотря на жалобы задержанного на нехватку воздуха.

Этот случай вызвал бурю возмущения в американском обществе, страну охватили массовые выступления против расизма и полицейского произвола.

Протестующие не ограничились критикой современной системы, но начали также борьбу против памятников историческим персонам, имевшим, на взгляд активистов, отношение к становлению и сохранению рабовладельческого уклада в США. В первую очередь атакам подверглись монументы политиков-конфедератов, а также военных, сражавшихся в годы Гражданской войны на стороне Конфедерации.

Уже 31 мая погромщики демонтировали памятник основателю города Бирмингем в штате Алабама Чарльзу Линну. Вскоре в городе Монтгомери была повалена статуя генерала Роберта Ли.

Протесты, сопровождающиеся мародёрством и сносами памятников, продолжались весь июнь. На фоне этих событий власти многих городов в южных штатах распорядились убрать с улиц монументы, посвящённые конфедератам.

Трамп с самого начала жёстко критиковал протестующих и даже не исключал возможности задействовать армию для подавления беспорядков, но до реализации этих планов дело не дошло.

«Коктейль протестных настроений»

Между тем эксперты считают, что напугать общество «коммунистами» сегодня уже намного сложнее, чем в годы холодной войны, когда коммунизм ассоциировался с геополитическими противниками США, отмечают эксперты.

Кроме того, на рост симпатий к социалистическим идеям указывает, к примеру, тот факт, что открыто называющий себя социалистом сенатор Берни Сандерс дважды за последние годы имел высокие шансы стать кандидатом на пост президента США от Демократической партии.

Как показал опрос, проведённый в октябре 2019 года социологической службой YouGov, 70% американцев, родившихся после 1985 года, проголосовали бы за политика-социалиста. В то же время среди поколения родившихся после 2000 года этот показатель составил 64%.

«Немало левых сегодня в Демократической партии, таких как Александрия Окасио-Кортес или Берни Сандерс. В США сейчас происходит пертурбация внутриполитической системы, которая выносит наверх такие леворадикальные элементы», — пояснил Андрей Сидоров.

Действуют в США и откровенно радикальные левые движения, сторонники которых называют Трампа фашистом и призывают к революции.

Так, в ответ на речь президента, приуроченную к Дню независимости, участники Революционной коммунистической партии и антифашистского движения устроили акцию, во время которой сожгли государственный флаг США.

«4 июля — это день, когда пропитанные кровью основы Америки, построенной на геноциде и рабстве, а также её история завоеваний и империалистического господства по всему миру прославляются как «величие», — говорится в заявлении партии.

Трампа её активисты и вовсе называют «верховным фашистом». Представители политической силы также заявляют о необходимости «положить конец фашизму в Америке», поскольку он ставит под угрозу «само будущее человечества».

«Немедленная отставка Трампа и Пенса! Нужно воспользоваться моментом. Давайте изменим ход истории не только для себя, но и для всего человечества», — призывают активисты.

При этом подобные движения представляют лишь часть политического спектра протестующих, отмечают эксперты.

«В американском протестном движении существует сложное сочетание разных идей — как антифашистских, так и многих иных. В целом речь идёт о сложном коктейле протестных настроений. Но Трамп просто использует против оппонентов те идеологические штампы, которые бытовали в годы холодной войны», — констатирует Шаповалов.

По его мнению, нынешняя атака на исторические символы США стала в своём роде демонстрацией того, к каким катастрофическим последствиям может приводить произвольное отношение к историческим фактам.

«Эта политика, которую всегда проводили американские лидеры по отношению к другим странам, сейчас бумерангом ударила по США. Ареной противостояния стали сами Соединённые Штаты, где Трамп и его оппоненты из Демпартии пытаются консолидировать своих избирателей. Слова президента обращены не к протестующим, а исключительно к его аудитории, и они имеют значение только для его сторонников», — отметил Шаповалов.

Эту точку зрения разделяет и Андрей Сидоров.

«Остальное общество находится под влиянием леворадикальных протестов и движения Black Lives Matter, сейчас в США идёт серьёзная переоценка ценностей. Трампа же поддерживают правые, а также он пытается бороться за умы колеблющихся американцев, используя знакомые им определения зла и бросая тень на левых, среди которых действительно немало радикалов», — подытожил эксперт.

