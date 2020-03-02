Работа в Польше — рост экономики Украины не выгоден полякам — блоги

Украинцы все чаще предпочитают работать в Германии, фото — delo.ua

В последние годы Польша наблюдала за одной из крупнейших волн миграции в Европе. В 2018 году она приняла больше всего работников из-за пределов Европейского Союза, чем из любой другой страны — и в основном из Украины. А сейчас они могут повернуть назад, или переехать в Германию.

С 2014 года в Польшу прибыло около двух миллионов украинских заробитчан. Многим удалось сбежать от нищеты и от конфликта на востоке Украины.

С тех пор, согласно данным Национального банка Польши, они создали 11% валового внутреннего продукта Польши или роста ВВП. Украинцы сыграли решающую роль в ликвидации разрыва в трудовых ресурсах, поскольку в Польше уровень безработицы был самым низким за последние 30 лет в прошлом году.

И все же теперь некоторые опасаются, что ситуация может измениться.

В первый день весны, 1 марта, Германия ослабила свои иммиграционные правила для привлечения квалифицированных работников из-за пределов ЕС. Тем не менее, хотя интерес к Германии растет, значительные барьеры для украинских рабочих могут замедлить отток.

Более тревожно для польских фирм то, что экономика Украины восстанавливается, с реальным ростом на 3 процента в 2019 году, согласно прогнозам Международного валютного фонда (МВФ). С падением безработицы, которое сейчас составляет 9,3 процента, украинские фирмы ищут рабочих и готовы им платить конкурентную заработную плату.

«Они начинают чувствовать, что их рынок труда истощен», — считает эксперт по рынку труда из Польского экономического института Анджей Кубишяк.

Заработная плата росла на 16% в годовом исчислении, а инфляция замедлилась до 4,1%. При этом в годовом измерении зарплаты к гривне стали меньше.

В итоге, согласно январскому отчету Национального банка, интерес к Польше, Чехии и России значительно ослаб.

И все же эксперты уверяют, что изменения не будут значительными. Модель «гастарбайтеров» в Польше развивается, так как многие украинцы переходят в более высокооплачиваемые сектора и остаются работать на более продолжительный срок.

Немцы забрасывают свои сети шире

С 1 марта 2020 года Германия ввела новый Закон об иммиграции квалифицированных работников из-за пределов ЕС, что вызывает обеспокоенность в Польше тем, что украинские мигранты могут захотеть пойти дальше на запад.

В условиях сокращения численности рабочих и стареющего населения Германия испытывает нехватку более миллиона квалифицированных рабочих. Чтобы исправить это, новые правила отменяют прежнее требование иметь университетский или колледжский диплом и распространяют разрешение на более широкий круг секторов.

Польские работодатели беспокоятся о том, что немецкие рабочие места могут оказаться более выгодными для украинских рабочих.

Опрос рекрутингового агентства EWL показывает, что треть украинцев, проживающих в Польше, рассматривают возможность переезда в Германию. Более того, в более раннем отчете Центральный банк Польши подсчитал, что число украинских рабочих, выезжающих из Польши в Германию, может достигнуть 25% к 2024 году.

Тем не менее, опасения поляков, вероятно, раздуты. Схема мигрантов в Германии нацелена на работников, которые имеют профессиональную квалификацию и хорошо говорят по-немецки — критерии, которым будут соответствовать только 2,6% украинцев, работающих в Польше.

По словам руководителя польского агентства по подбору персонала Кшиштофа Инглота, открытие рынка труда в Германии может вызвать беспокойство только в том случае, если оно охватит строительный и промышленный сектор с низким уровнем квалификации. «Тогда мы могли теоретически могли бы нанять около 200 000 [не входящих в ЕС] рабочих, которые выберут Германию вместо Польши».

Достаточно ли просто вернуть всех домой?

Неподалеку от Варшавы новый завод электроники Delphi Technologies производит автозапчасти для производителей по всей Европе. С момента открытия в сентябре прошлого года компания стремится заполнить 1000 вакантных рабочих мест. Многие рабочие приехали из Украины.

«Три года назад в Украине не было работы», — сказал Василий, который трудится в Польше. Он говорит, что хочет вернуться домой, когда условия улучшатся. Пока его друзья дома утверждают, что «ситуация еще недостаточно стабильна».

Девушка Леся приехала в Польшу три года назад. Сначала она работала на мясоперерабатывающем заводе, но перешла сначала на упаковку, а затем на более высокооплачиваемую работу по производству электроники.

Леся не хочет уходить. «По сравнению с Украиной здесь все лучше», — говорит она, размышляя о том, как скоро она привезет сына в Польшу.

Тем временем Наталья, 35-летняя женщина из Полтавы, Украина, руководит производством топливных насосов. Ряд факторов не позволяют ей вернуться домой: зарплата, плохо работающие социальные службы и политическая ситуация.

Украинка Наталья приехала на работу в Польшу во второй раз, фото — aljazeera.com

«Мы называем это экономической миграцией, потому что экономическое вознаграждение является основной мотивацией для рабочих покинуть свою страну», — пояснил Анджей Коркус, глава агентства по набору восточноевропейских рабочих (EWL).

Согласно отчету EWL, более высокие заработки являются ключевым условием для возвращения домой для трех четвертей украинцев, работающих в Польше. Большинство также перечисляет политическую и экономическую стабильность, за которой следует борьба с коррупцией (41%). Только 10% респондентов говорят, что ничто не может убедить их вернуться в Украину.

Тем не менее, многим программистам не имеет смысла покидать Украину, поскольку они платят всего 5-процентный налог. «Я пытался привезти сюда своих украинских друзей, но для них это не имело финансового смысла», — говорит программист Олег, работающий в технологической консалтинговой компании в Варшаве.

Олег приехал в Польшу в 2011 году учиться и остался работать. «Уровень благосостояния здесь несравненно лучше», — уверен он.

Однако дискуссия о том, стоит ли возвращаться в Украину, является постоянной темой в его семье. На этот вопрос Олег отвечает: «У меня есть несколько четко определенных параметров. Первое — это медицинское обслуживание: я недавно был в больнице в течение пары недель. Я получил все необходимые услуги, включая анализы и лекарства, без необходимости платить за них. В настоящее время это все еще невозможно представить в Украине».

Во-вторых, Олегу хотелось бы сопоставимого уровня жизни, и, в-третьих, он также хотел бы, чтобы потребительская экосистема была более развитой. Например, «Никто не берет кредиты на жилье в Украине, нет ипотечного рынка».

От полей до фабрик

По данным кадрового агентства Personnel Service, более одной пятой польских компаний сейчас нанимают украинских работников, но их модель занятости меняется.

Рабочие из Украины все чаще нанимаются в сфере услуг и чаще на специализированных должностях.

Так, в 2014 году почти половина украинцев в Польше работала в сельском хозяйстве. В 2018 году это число сократилось до 8%, поскольку многие новички перешли на промышленное производство (с 12 до 39%), услуги (с 28 до 33%) и строительство (с 14 до 21%).

Поэтому не удивительно, что секторы с низкой заработной платой наиболее подвержены оттоку рабочей силы. Например, в мясоперерабатывающем секторе наблюдается заметный рост числа рабочих из Азии, заменивших работников из Украины.

Но модель гастарбайтеров меняется, так как многие украинцы остаются работать дольше.

Согласно новым данным из министерство труда Польши, в прошлом году 330 000 украинцев получили разрешения на работу, которые позволяют работникам оставаться на 1-3 года, что означает рост на 92 000 с 2018 года. Больше разрешений было также предоставлено белорусам (еще 7 900) и грузинам (еще 4 600).

Это делает возможным повышение квалификации посредством профессионального обучения и изучение местного языка.

Более того, в прошлом году рекордное количество компаний в Польше было зарегистрировано иностранцами, в основном украинцами и белорусами — еще один признак того, что многие связывают свое будущее с Польшей.

Maria Wilczek

Оригинал на AL JAZEERA NEWS







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