Рабинович: Партия «За життя» покажет пошагово, как вывести страну из экономического тупика

Партия «За життя» в июле презентует пошаговую программу вывода страны из экономического кризиса. Такое заявление сделал народный депутат Украины, лидер политической партии «За життя» Вадим Рабинович в прямом эфире телеканала «112 Украина».

«Нам нужно перестать заниматься псевдопатриотизмом. Нельзя петь гимн, кричать о любви к стране – и в эту самую секунду терять «Шелковый путь», треть бюджета страны, доходы в бюджет от предприятий Донбасса из-за блокады. С такой «любовью» к Родине мы далеко не уедем. Нужно строить сильную страну, руководствуясь исключительно экономической целесообразностью. Гривня не понимает криков, а стабильный курс национальной валюты основывается на сильной экономике. Поэтому партия «За життя» уже в июле презентует новую экономическую программу по выходу страны из кризиса, где будут указаны подробные шаги по восстановлению всех сфер хозяйствования. Мы это покажем пошагово, прямо по дням, как надо выводить страну из экономического тупика», – заявил народный депутат.

По его мнению, основой возрождения экономики Украины должна стать политическая многовекторность, которая позволит нам выстраивать взаимовыгодные торговые отношения со всеми странами.

«У партии «За життя» простой и понятный подход в выборе внешнеполитического вектора Украины – мы за внеблоковый, нейтральный статус нашей страны с открытой экономикой. Исходя из географического положения, нам нужно стать государством, которое будет зарабатывать деньги и на Востоке, и на Западе. Мы должны строить торговые пути по территории нашей страны, чтобы соседи могли беспрепятственно торговать между собой, а мы получали от этого дивиденды. Вместо этого мы постоянно хотим выбрать один вектор развития, теряя транзитное преимущество. Это неправильно, экономически невыгодно», – отметил парламентарий.

Вадим Рабинович также подчеркнул, что помощь международных финансовых институтов сегодня не спасет нас, потому что займы «проедает коррумпированная власть».

«Нам сегодня радостно заявили, что ЕС даст Украине 1 млрд евро, при этом наша власть обязуется снять мораторий на вывоз леса-кругляка. Мы убьем экологию страны, а получим за это миллиард, который не является панацеей для нас. Ради капли в море для бюджета нашей огромной страны мы вырубим весь свой лес. Разве это стоит того? Почему в Европе, уничтожив одно дерево, человек заплатит штраф 10 тыс. евро, а мы должны оставить своих детей без карпатского леса?» – задался вопросом лидер партии «За життя».

Политик считает, что только сами украинцы смогут построить по-настоящему независимое государство, без сомнительной помощи извне, но для этого нам нужно поверить в свои силы и перестать думать, что все решат за нас.

«У Украины есть только один настоящий друг – это Украина и украинцы, все остальные хотят от нас либо территории, либо леса, либо человеческого ресурса. Сегодня, когда всем понятно, что мы неумолимо движемся к очередной смене власти, в наших общих интересах не допустить навязывания очередного кредита. Мы должны сделать все, чтобы будущее наших детей было безоблачным, и поэтому не дадим наперсточникам у власти в очередной раз распродать нашу страну», – резюмировал Вадим Рабинович.

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