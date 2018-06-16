Рабинович: Нам нужно вернуть крупнейшие предприятия государству, а не проводить приватизацию

Стратегические предприятия Украины необходимо вернуть в государственную собственность, вместо того чтобы распродавать остатки промышленности олигархам

Такое мнение высказал народный депутат Украины, лидер политической партии «За життя» Вадим Рабинович в прямом эфире телеканала «112 Украина».

«Власть целенаправленно убивает отрасль за отраслью экономики. Сейчас чиновники взялись за «Укрспирт» и анонсировали, что алкоголь подорожает. Всем прекрасно известно, что 89% спирта в стране ворованного. Зачем вы убиваете эту отрасль? Все, что может хоть как-то поднять голову, добивают. Нам нужно вернуть крупнейшие, стратегически важные предприятия государству, а не проводить приватизацию, как хотят чиновники. Нужно возрождать науку, крупное производство, вернуть облгазы, облэнерго, космические предприятия. Попытка провести приватизацию — это тотальное уничтожение государственной машины как таковой», — считает

парламентарий.

Народный депутат уверен, что нельзя продавать уникальные стратегические объекты, которые могут давать высокие доходы, наполняя казну. Чиновники же, по его словам, за копейки распродают ключевые предприятия олигархам.

«Если предприятие убыточное и работает плохо, то нужно менять

менеджмент, ставить новых управленцев — профессионалов, а не кумовьев. Нужно обеспечить эффективную деятельность государственного предприятия, а не продавать его за копейки во время экономического упадка и военных действий. Ведь никто не продает свой дом в момент, когда пожар, — тогда этот дом ничего не стоит», — заявил лидер партии «За життя».

По словам политика, на выборах украинцы не будут голосовать за

провластных кандидатов, ведь они доказали, что не умеют управлять

страной.

«Хочет власть этого или нет, но мы обречены на то, что в скором будущем к власти придут люди, которые еще не были у руля этой страны. Потому что я считаю, что украинское общество выздоровело. Нас больше не обманешь рассказами, как мы станем хорошо жить. Потом эти воры первыми становятся среди тех, кто разграбляет государство. Дождемся выборов и пойдем нормально в Европу. В ту Европу, в которую хотят украинцы. А не в ту, которую они (власть, — ред.) сделали себе и своим детям», — резюмировал Вадим Рабинович.

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