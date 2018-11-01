Рабинович: Экономика Украины во власти тех, кто не умеет управлять страной



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Лидер партии «За життя» Вадим Рабинович

Сегодня у власти в Украине находятся люди, которые не умеют управлять страной. Об этом заявил народный депутат, лидер партии «За життя» Вадим Рабинович в эфире телеканала «112 Украина».

«Сегодня экономика страны во власти тех, кто дальше базара не видит ничего. И виноваты в этом мы», – заявил политик.

Он также заявил, что украинцы после Помаранчевой революции и Евромайдана имели возможность и желание исправить свою жизнь к лучшему, однако несколько раз выбрали во власть некомпетентных людей.

«Мы обманули себя сами несколько раз. Я думаю, что и при Майданах, и при всех прочих изменениях люди хотели как лучше. Но мы не отследили, что произошло дальше. Однако это еще можно исправить. Уверен, что мы с вами пойдем на выборы, и в этот раз действительно выберем будущее», – заверил депутат.

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Напомним, ранее Вадим Рабинович заявил, что из-за действий нынешней власти Украина находится на 123 месте по доходам населения в рейтинге швейцарского финансового конгломерата Credit Suisse.

«Согласно этому рейтингу, по уровню достатка граждане Украины уступают уже жителям таких стран, как Непал, Камерун, Кения и Бангладеш. Но несмотря на это, украинская власть продолжает убеждать народ, что жизнь в стране становится с каждым днем все лучше и лучше», – отметил народный депутат.

При этом, по его словам, в то время как украинцы отказались от российского газа, власть установила высокие тарифы на «голубое топливо».





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