Рабинович: для развития экономики Украины в стране должен быть мир

Фото: Вадим Рабинович (пресс-служба Вадима Рабиновича)

Рабинович уверен, что пока не будет мира, не будет подъема экономики

Для развития экономики Украины в стране должен быть мир. Об этом заявил народный депутат, лидер партии «За життя» Вадим Рабинович в эфире на телеканале «112 Украина».

«Все вокруг ждут ослабления Украины, чтобы разорвать ее на куски. Нам самим нужна сильная Украина. Для этого нужно перестать стравливать одну часть населения с другой. Нам нужно понять, что у нас есть внешние враги, с которыми придется бороться. А если мы ослабляем свою собственную страну изнутри, то враг в любом случае победит», – сказал политик.

Он выразил уверенность в том, что без достижения мира в стране невозможно развитие экономики. Для этого, по мнению нардепа, нужно «прекратить внутренние распри и сесть за стол переговоров».

«Пока мы не установим гражданский мир, не сядем за общий стол, не прекратим натравливать себя друг на друга – ничего не будет. Не будет мира – не будет подъема экономики. Не будет сильной экономики – мы проиграем любую войну: на востоке, западе, севере или юге», – заявил народный депутат.

Для достижения мира и построения сильной страны, заверил Рабинович, гражданам нужно дать шанс на следующих выборах той политической силе, которая имеет конкретную программу подъема экономики.

«Когда мы говорим о необходимости поднять экономику, никто из представителей власти и многих кандидатов во власть не говорит, как это сделать. Дайте тем, кто никогда не был причастен к разворовыванию страны, возможность воплотить свою экономическую программу», – подытожил парламентарий.

Ранее Рабинович презентовал экономическую программу партии «За життя». В данной программе прописаны пять основных шагов, которые поднимут страну. Это – создание рабочих мест, возвращение природных ресурсов под контроль государства, создание государственного земельного банка, развитие промышленности и грамотное использование выгодного географического расположения страны.

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