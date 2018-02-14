"Ждем бакса по 26 грн/$. Но не сейчас": эксперты расписали курс доллара на год

14 февраля 2018, 20:12

Девальвация доллара потихоньку сходит на нет: темпы его падения замедляются с каждым днем. Американская валюта больше не теряет десятками копеек в день, а на наличном рынке бакс даже местами пошел вверх.

Курс НБУ

На 15 февраля официальный курс гривны к доллару укрепился на 4 копейки и составил 26,6547 грн/$ (с 26,6994 грн/$, установленных Нацбанком на предыдущий рабочий день). По отношению к евро официальная гривна поднялась на 1,5 копейки (по сути, на те, которые потеряла вчера): с 32,9284 грн/евро до 32,9133 грн/евро. Опустился курс гривны лишь по отношению к российскому рублю – в пределах одной копейки: с 4,6217 грн/10 руб. до 4,6284 грн/10 руб.

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Курс доллара: межбанк

14 февраля валютные торги стартовали снижением курса доллара на 4 копейки. Межбанк открылся на уровне 26,64-26,68 грн/$, после чего просел еще на 3 копейки — до 26,63-26,65 грн/$.

Завершились валютные торги 14 февраля удешевлением безналичного доллара всего лишь на 2 копейки. Межбанк финишировал в рамках 26,68-26,70 грн/$, сообщил UBR.ua начальник управления дилинговых операций Райффайзен банка Аваль Юрий Гриненко.

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Курс доллара: черный рынок

По данным РБК-Украина, в обменных пунктах Украины 14 февраля курс доллара в продаже понизился на 5 копеек – до 26,97 грн/$, а в покупке курс снизился на 3 копейки – до 26,62 грн/$.

Как сообщает Капитал, в среду на небанковском рынке физлица, торгующие валютой, готовы купить доллар в среднем по 26,82 грн/$, продать — по 26,95 грн/$. По сравнению со вторником, курс американской валюты в покупке вырос на 1 копейку, а в продаже — на 2 копейки.

А вот по данным UBR.ua, курс доллара на наличном рынке Украины усилил опережающий курсовой отрыв от межбанка: его котировки составили 26,92-27,02 грн/$ к середине дня.

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Валютный прогноз

В четверг торговлю на межбанке ждут в диапазоне 26,60-26,70 грн/$, допуская, впрочем, и укрепления курсовых позиций доллара. Так, Гриненко рассказал UBR.ua:

«Если 15 февраля экспортеры станут еще активнее продавать доллар под уплату квартальных налогов, то межбанковские котировки, скорее всего, будут «топтаться» на сегодняшних уровнях. Но если на торгах не прибавится валюты, то мы можем увидеть небольшой отскок курса доллара наверх — к 26,75-26,80 грн/$».

В целом, эксперты уверяют, что сезонный пик девальвации гривны уже пройден, и в марте нам стоит ждать очередного витка укрепления гривны.

До летнего периода при благоприятных факторах и текущей активности нерезидентов курс гривны может укрепиться даже до 26,5 грн/$ и ниже.

А вот к концу года курс снова вернется на отметки 28-30 грн/$.

Напомним, эксперты, опрошенные «Вестями», предупредили, что стабилизация гривны не вечна. «В перспективе мы увидим девальвацию, но ожидать, что курс доллара опустится до отметки в 25 грн/$, не стоит. К лету, возможно, курс установится на уровне 26 грн/$», — рассказал экономист Александр Охрименко.

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