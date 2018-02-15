"Вышки Бойко": ГПУ хочет лишить неприкосновенности нескольких нардепов

Генеральная прокуратура готовит документы на снятие неприкосновенности с нескольких народных депутатов по так называемому делу «вышек Бойко»

Об этом сообщил заместитель генерального прокурора Евгений Енин, передает «ДС» со ссылкой на «РБК-Украины».

По его словам, буквально неделю назад прокуратура наложила арест на так называемые «вышки Бойко».

«Мы рассматриваем их («вышки Бойко», — ред.) в рамках нашего уголовного производства как вещественные доказательства преступления, а сама сделка по их приобретению была совершена при участии предприятий, связанных с преступной организацией. Соответственно, все это имущество подлежит конфискации после приговора суда», — сказал Енин.

Также в прокуратуре уточнили, что на данный момент досудебное расследование еще не завершено и говорить об окончательных результатах пока рано.

«Сейчас досудебное расследование в этом уголовном производстве не завершено. Соответственно, мы можем говорить только о тех результатах, которые достигнуты на сегодня. Пока что выглядит так, что, бесспорно, Юрий Бойко в той или иной мере был осведомлен об этой сделке. В то же время, пока прямых доказательств по возможной финансовой выгоде Бойко от указанной преступной схемы мы не получили. Но на этом еще точка не поставлена», — уточнил замгенпрокурора.

По его мнению, главной задачей на данный момент является установление объективной истины.

«Генеральный прокурор (Юрий Луценко, — ред.) уже анонсировал в ближайшее время возможность громких представлений о снятии депутатской неприкосновенности. Сейчас мы готовим соответствующие документы. Нашей задачей все же является установление объективной истины. В рамках сегодняшнего расследования мы вышли на схему распределения доходов от этой преступной сделки. Мы проводим процессуальные действия как на территории Украины, так и за ее пределами с целью ареста тех активов, которые были добыты по результатам этой преступной схемы, или тех активов, которые были приобретены за средства, добытые преступным путем», — подытожил Енин.

На данный момент, по словам замгенпрокурора, Украина научилась гораздо быстрее обеспечивать аресты за рубежом и получила опыт возврата денег с территории других государств.

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