"Толпа спекулянтов и бюджетная агония": что будет с курсом доллара в Украине

В последнее время, после резкого взлета, курс доллара в Украине стремительно снижается. Национальный банк Украины объяснил это увеличением поступления валюты от нерезидентов, восстановлением предложения валюты со стороны аграрных предприятий и сохранением благоприятной внешней конъюнктуры для металлургической отрасли.

Однако, как долго продлится падение курса и чего ждать украинцам? Podrobnosti.ua выясняли это у экономиста и финансового аналитика, советника президента Ассоциации украинских банков Алексея Куща.

«Основная причина ревальвации — продажа краткосрочных ОВГЗ на первичном рынке, которые вызвали интерес у иностранных спекулянтов», — отметил экономист.

«Из 5 млрд. грн., почти 3,5 млрд выкупили нерезиденты. Еще бы! Доходность при размещении превысила 16% годовых. Это хорошая новость. Плохая новость — бумаги очень короткие: всего три и шесть месяцев», — уточнил Кущ.

Кроме этого, по убеждению эксперта, есть и еще одна плохая новость: в условиях отсутствия кредитной поддержки из-за рубежа и доверия со стороны инвесторов (как внешних, так и внутренних особенно), Минфин будет играть в «короткую» до начала весны, а может и дольше.

«То есть, проблемы курса («зима-2018») плавно переносятся на «осень-2018″. Нетрудно подсчитать, что шесть месяцев закончатся в конце лета», — объяснил аналитик.

«Короткие долги под 16,5% — это бюджетная агония. Кстати, заметьте: вливание чуть больше $100 млн. развернуло курсовой тренд на 180 градусов. Это к вопросу, может или нет НБУ укрепить гривну до 24-25 грн/дол, чтобы снизить инфляцию. Может. И для этого не понадобятся даже миллиарды. Но ему явно не до этого», — отметил эксперт.

Учитывая все обстоятельства, аналитик считает, что Украина превращается в «рай для фондовых спекулянтов», которые в ближайшие месяцы, равно как и местные посредники, озолотятся. Но рано или поздно, спекулянты «дружной толпой» уйдут.

«Получается, единственные, кто выиграл от повышения учетной ставки — это именно они, загадочные венчурные фонды и их посредники в Украине», — подытожил Алексей Кущ.

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