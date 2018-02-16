"Роснефть" просит суд частично снять арест с активов АФК "Система"

МОСКВА, 16 февраля. /ТАСС/. Арбитражный суд Башкирии 19 февраля рассмотрит ходатайство «Роснефти» об отмене обеспечительных мер в отношении части активов АФК «Система» в соответствии с условиями мирового соглашения. Об этом сообщается в материалах суда. В суде ТАСС подтвердили, что заседание назначено на 19 февраля.

Пресс-секретарь «Роснефти» Михаил Леонтьев пояснил ТАСС, что речь идет о частичном снятии ареста с активов, необходимых для привлечения финансирования для дальнейшего исполнения «Системой» условий мирового соглашения.

«Я могу подтвердить то, что говорил господин Евтушенков (совладелец АФК «Система» Владимир Евтушенков — прим. ТАСС) — выполнение условий мирового соглашения идет строго по графику, условиями соглашения предусмотрена договоренность о частичном снятии обеспечительных мер с тех активов, которые необходимы для обеспечения привлечения финансирования под выполнение мирового соглашения», — сказал Леонтьев.

Согласно данным картотеки суда, ходатайства поданы в рамках судебного решения о взыскании с АФК «Система» и «Система-Инвест» 136,3 млрд рублей в пользу «Башнефти», а также иска «Роснефти» к корпорации о взыскании 131,6 млрд рублей дивидендов. Оба судебных процесса отложены до полного исполнения мирового соглашения, которое заключили стороны.

Мировое соглашение

В конце 2017 года Арбитражный суд Башкирии утвердил мировое соглашение «Роснефти» и АФК «Система» по спору о реорганизации «Башнефти» (57,7% уставного капитала контролирует «Башнефть»).

Согласно его условиям, АФК «Система» и «Система-Инвест» обязуются возместить «Башнефти» причиненные ей убытки в размере 100 млрд рублей, из которых 80 млрд рублей будет выплачено «Системой», а 20 млрд рублей — дочерним «Система-Инвест». Все расчеты должны быть завершены не позднее 30 марта 2018 года.

Стороны договорились, что после полного погашения всей суммы обязуются отказаться от взаимных претензий. «Система-Инвест» уже перечислила 20 млрд рублей «Башнефти», еще 40 млрд рублей «Система» должна выплатить не позднее 28 февраля 2018 года, оставшиеся 40 млрд рублей — до 30 марта.

Для возмещения убытков корпорация использует как собственные, так и заемные средства, привлеченные при содействии Сбербанка и Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), который выступал посредником в переговорах о мировом соглашении.

Ранее по ходатайствам «Роснефти» были арестованы акции ряда активов, принадлежащих АФК «Система» — сотового оператора МТС, сети частных медицинских клиник «Медси», Башкирской электросетевой компании (БЭСК), «Детского мира», агрохолдинга «Степь», МТС-банка и других. Суд запретил АФК «Система» распоряжаться этим имуществом и получать доход по арестованным ценным бумагам. Мировое соглашение предполагает поэтапное снятие ареста.

Как сообщалось, АФК «Система» обсуждает продажу акций «Детского мира» и БЭСК — под залог этих активов РФПИ должен предоставить «Системе» кредит на 40 млрд рублей для выплат по мировому соглашению.

Судебные разбирательства

Судебный спор между компаниями начался в мае 2017 года, когда «Роснефть» и «Башнефть» подали иск к АФК «Система» на 106 млрд рублей. Однако позднее сумма иска была увеличена до 170,6 млрд рублей из-за изменения курса рубля.

В августе Арбитражный суд Башкирии частично удовлетворил требования, постановив взыскать с корпорации 136,3 млрд рублей. Однако стороны подали апелляции. «Роснефть», в частности, настаивала на полном удовлетворении своих претензий. Но апелляционная инстанция оставила решение башкирского арбитража без изменений.

В начале декабря «Роснефть» и «Башнефть» подали второй иск, рассмотрение которого планировалось 12 января, в котором требовали взыскать с «Системы» 131,6 млрд рублей дивидендов, полученных корпорацией в период владения башкирской компанией. «Система» следом подала иск к нефтяным компаниям на 330,4 млрд рублей, отметив, что их действия направлены на разрушение корпоративной стоимости компании и доведение ее до банкротства.

26 декабря башкирский суд утвердил мировое соглашение «Роснефти», «Башнефти» и Минземимущества Башкирии (выступало соистцом) с АФК «Система» и «Система-Инвест».

Пресс-секретарь «Роснефти» Михаил Леонтьев говорил ТАСС, что компания пошла на снижение суммы требований к «Системе», поскольку узнала, что взыскание в полном объеме может привести к банкротству корпорации.





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