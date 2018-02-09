"По 25 грн/$ доллар уже не будет": эксперты расписали курсовые колебания до конца года

9 февраля 2018, 21:00

Если бы гривна была участницей Олимпийских игр, то на этой неделе она успела бы уже не раз взобраться на победный пьедестал. Пару «медалей» прочат ей и на следующей неделе. Однако стабилизация нацвалюты не вечна, предупреждают эксперты.

Курс НБУ

На 12 февраля официальный курс гривны к доллару укрепился на 6,5 копейки и составил 27,0585 грн/$ (с 27,124 грн/$, установленных Нацбанком на предыдущий рабочий день). По отношению к евро официальная гривна поднялась на 2 копейки: с 33,2323 грн/евро до 33,2089 грн/евро. Вырос курс гривны и по отношению к российскому рублю – в пределах одной копейки: с 4,703 грн/10 руб. до 4,6515 грн/10 руб.

За неделю официальный курс гривны вырос почти на 83 копейки.

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Курс доллара: межбанк

За 9 февраля курс доллара на межбанке потерял еще 10 копеек. Валютные торги закрылись в рамках 26,99-27,01 грн/$, сообщил UBR.ua начальник управления дилинговых операций Райффайзен банка Аваль Юрий Гриненко.

На межбанке за эту неделю курс доллара просел на 71 копейку.

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Курс доллара: черный рынок

По данным РБК-Украина, в обменных пунктах Украины 9 февраля курс доллара в продаже понизился на 2 копейки – до 27,45 грн/$, а в покупке снизился незначительно – до 27,08 грн/$.

По данным UBR.ua, курс доллара на наличном рынке снизился с утренних 27,30-27,40 грн/$ до 27,21-27,28 грн/$ к середине дня.

Минимальный курс продажи наличного доллара людям рухнул сегодня аж до 27,17 грн/$. Максимумальный курс продажи уже почти традиционно установил «Грант» — 27,90 грн/$. Выкупали валюту у людей в рамках 26,80-27,05 грн/$.

Резкий обвал произошел на черном рынке: после утреннего старта в рамках 27,28-27,40 грн/$ к 27,15-27,29 грн/$. Однако к вечеру все-таки случилась небольшая коррекция — к 27,23-27,30 грн/$.

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Валютный прогноз

На следующей неделе бизнес ждут выплаты квартальных налогов. По идее, это должно способствовать укреплению гривны, ведь экспортерам потребуется нацвалюта. Причем пик спроса на гривну прогнозируют на четверг-пятницу.

Фактор риска — это новый аукцион Минфина по размещению очередной партии облигаций внутреннего госзайма. Это может, наоборот, сыграть против гривны.

В целом, банкиры ждут старта межбанка на уровне 26,95-27,05 грн/$ с дальнейшей торговлей в течение дня в диапазоне 27,0-27,10 грн/$.

Эксперты, опрошенные «Вестями», предупредили, что стабилизация гривны не вечна. «В перспективе мы увидим девальвацию, но ожидать, что курс доллара опустится до отметки в 25 грн/$, не стоит. К лету, возможно, курс установится на уровне 26 грн/$», — рассказал экономист Александр Охрименко.

Эксперт также добавил, что кидаться скупать или продавать валюту украинцам также не стоит, так как валютные спекуляции приносят прибыль только в больших масштабах, и порекомендовал пользоваться гривной, потому что играть на курсе ради 20 грн нет смысла.

Финансовый эксперт Алексей Кущ объяснил, что в классическом варианте, начиная с марта и заканчивая октябрем, гривна будет укрепляться, а осенью начнется новый цикл девальвации.

«В бюджете на 2018 год заложен средний курс по доллару 29-30 грн/$, то есть к концу года можно ожидать и 30-30,50 грн/$. Если говорить о двух-трех месяцах, тут сразу несколько положительных факторов: в Украину пошла экспортная выручка, особенно от продажи аграрной продукции. Также подходит к концу отопительный сезон, и Украина станет меньше платить за потребляемый газ, поэтому, я думаю, доллар будет колебаться в пределах 27-28 грн/$», — прокомментировал «Вестям» директор розничного бизнеса Агропромбанка Игорь Львов.

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