"Нормандская" встреча пройдет без одного министра

Встреча «нормандской четверки» на уровне министров иностранных дел пройдет без участия главы МИД Франции Жан-Ива Ле Дриана

Об этом заявил министр иностранных дел Павел Климкин в Мюнхене, передает «ДС» со ссылкой на «Укринформ».

«Ле Дриан из-за важных вещей не может прибыть на конференцию в Мюнхен», — пояснил Климкин.

Но, подчеркнул он, «важно, что «Нормандия» (формат) по состоянию на сегодня состоится, и мне нужна эта встреча, чтобы представить ключевые элементы нашей позиции».

Дипломат также сообщил, что встречался с Ле Дриана в Париже, Кувейте, очень подробно проговорил с ним все вопросы. Французский министр заверил, что хотя и не может сегодня присутствовать, но на следующих встречах будет очень последовательно отстаивать общую (украинско-немецко-французскую) позицию.

Для Климкин главное — ситуация с безопасностью, которая ухудшается: «Мы уверены, что это не случайно, это делается намеренно, чтобы показать, что ситуацию можно контролировать с этой стороны».

Как сообщала «ДС», Павел Климкин на «нормандской» встрече намерен поднять вопросы прекращения огня и обмена заложников.

Также он проведет встречу с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.

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