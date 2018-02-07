"Кровопускание" от ФРС. Как США программируют новый мировой кризис

Вначале Штаты подсадили весь мир на дешевый доллар, а теперь решили сделать всему миру финансовое «кровопускание» с помощью «пиявки» в лице ФРС

Рекордное падение на мировых фондовых рынках, вызвало целый спектр традиционных комментариев. Начиная от апокалиптических «шеф все пропало, гипс снимают, клиент уезжает», до успокаивающих разговоров о временной коррекции в стиле медитативных мантр тибетских лам. В связи с этим особенно умиляет реакция украинских аналитиков, которые уже успели заявить, что «у нас все спокойно».

Ситуацию на рынках уже успели окрестить и «резней», и «кровавой бойней». Десятки новостийных агентств подхватили информацию о том, что 500 самых богатых людей мира потеряли за несколько дней $114 млрд.

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Гуру мирового рынка инвестиций Уоррен Баффет пострадал сильнее других: «минус» $5,1 млрд. Кроме 87-летнего Баффета, в список рыночных титанов, которые потеряли более ярда за день, попало еще 18 человек (по данным Bloomberg). Детище Марка Цукерберга, компания Facebook Inc. потеряла $3,6 млрд, и это второй по «крутизне» показатель падения. Самый богатый человек в мире, управляющий Amazon.com Inc. Джефф Безос, которому прочили статус первого в истории мировой экономики триллионера, потерял $3,3 млрд.

О быстротечном восстановлении речь пока не идет.

Индекс S&P 500 упал во вторник на 2,1% сразу на открытии торгов, так и не восстановившись от предыдущего падения. Dow восстановился лишь частично. Сократился и индекс Stoxx Europe 600, глубина падения которого повторила показатели июня 2016 г. Небольшая коррекция началась и в динамике японского индекса Nikkei. Как обычно это бывает, когда мировые рынки заливает «красное море», инвесторы пытаются спасти свои активы в тихих гаванях, предпочитая уходить либо в кэш, либо в государственные облигации, что и продемонстрировал рост спроса на казначейские облигации США.

Заметим, что все эти события происходили на фоне вполне оптимистических заявлений МВФ относительно роста мировой экономики в 2018 г. на 3,9%. В связи с этим многие эксперты и аналитики поспешили заверить, что данные события на фондовых рынках не являются предвестником будущего падения мировой экономики и очередного кризиса.

Однако хотелось бы вспомнить, что и в 2007-2008 гг. МВФ давал примерно такие же радужные прогнозы относительно роста мировой экономики, а эксперты в первые дни кризиса 2008 г., как стрекоза по воде, барабанили о временной коррекции и о быстром восстановлении положительного тренда. Если поднять архивы, то можно с удивлением обнаружить, что некоторые комментарии десятилетней давности точь-в-точь повторяли недавние высказывания, совпадая даже в знаках препинания.

То, что мировые рынки не будут беспрерывно падать как камень в колодец, понятно даже ежу в зимней спячке. Коррекция рынков в сторону частичного восстановления обязательно произойдет, причем в ближайшее время. Насколько долговременной будет эта «ремиссия», покажет время. На данный момент ясно одно: не так опасна глубина падения рынков, ведь подобные «откаты» случались и ранее (в поствосстановительный период после 2008 г.). В данном контексте важно обратить внимание на следующие особенности: синхронность падения ключевых индексов по всему миру (карта земного шара стала кроваво-красной) и относительно медленное восстановление их в течение нескольких дней после обвала.

По состоянию на 6 февраля 2018-го:

• Индекс S&P 500 упал на 0,9 %.

• Индекс Stoxx Europe 600 упал на 1,9%.

• Индекс FTSE 100 U.K — «минус» 1,8%.

• Индекс развивающихся рынков MSCI «минус» 3,1%.

• Индекс Bloomberg Dollar Spot Index «плюс» 0,3%.

Уже по этим данным видно, что основной удар кризиса придется именно на рынки развивающихся стран, хотя эпицентр его разрастания будет. как всегда, в США. Но так уже повелось, что все последние мировые кризисы продуцируются в экономиках, которые эмитируют резервные валюты (доллар, евро), и за счет этой эмиссии решают свои внутренние проблемы, а расплачивается за эту политику — развивающийся мир, который сталкивается с такими ключевыми проблемами, как отток капитала и невозможность рефинансирования своих валютных долгов.

А базовая причина дыр в платежном балансе — это системный дефицит доллара на мировом рынке.

В результате экономики развивающихся стран входят в состояние длительной эрозии под воздействием инфляции и девальвации. Кстати, ожидаемый дефицит доллара уже проявился в росте котировок на спотовом валютном рынке.

Что касается ключевых мировых валют, то:

Евро по отношению к доллару упал на 0,4%, до 1,2323 дол/евро.

Британский фунт упал по отношению к доллару на 0,6%.

Японская иена упала по отношению к доллару на 0,2%.

То есть наблюдается выход инвесторов из альтернативных резервных валют и переток финансовых потоков в сегмент доллара.

На фоне этого доходность 10-летних казначейских облигаций США выросла на шесть базисных пунктов, то есть до отметки в 2,76%, при этом показатели доходности 10-летних государственных облигаций Германии сократились до 0,70%, аналогичный показатель финансовых инструментов Великобритании — до 1,51%.

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На сырьевых рынках также наблюдается падение: нефть упала на 0,5%, но при этом темпы падения на другие виды сырьевых товаров снижались более интенсивно, например, медь упала на 1,3%. Золото, похоже, постепенно утрачивает статус универсального безрискового инструмента сохраненности инвестиций: котировки сократились на 0,8%. Глядя на эту «кровавую бойню» на фондовых рынках, впору воскликнуть словами средневекового испанского поэта Хорхе Манрике: «Мир, ты всех нас убиваешь, так хоть было б в этой бойне чем платиться…».

Как мы увидим в дальнейшем, будущий мировой кризис действительно убивает «всех» и прежде всего развивающиеся страны, и платиться за это таким странам, как Украина, на самом деле нечем…

В предыдущей статье, посвященной циклам мировой экономики, которая вышла за несколько дней до обвала, мы попытались проанализировать будущее движение глобальных макроэкономических трендов и корреляций и пришли к выводу, что мир стоит на пороге «грандиозного шухера». Базовые корреляции, привычные для инвесторов, уже не работают.

Например, все привыкли, что рост базовых ставок ФРС приводит к усилению доллара по отношению к другим мировым резервным валютам (в первую очередь к евро). Но вот евро слабел, хотя ставки ЕЦБ находились на нулевом уровне. Инвесторы не уходили в дорогой доллар, вернее, уходили, но делали это не столь активно по причине несоответствия монетарных потенциалов американской и европейской валют. А потенциалы эти, напомню, сформировались в результате так называемых программ количественного смягчения, проводимых и ФРС, и ЕЦБ, после кризиса 2008 г. На данный момент объем не абсорбированной экономикой эмитированной наличности в долларах на сотни миллиардов превышает аналогичный показатель в евро. Но значительная часть долларовой эмиссии не попала в реальный сектор экономики, а вернулась обратно в федеральный резерв с помощью таких инструментов, как увеличение обязательных резервов американских банков. Все эти годы избыточная ликвидность до поры до времени не «просачивалась», но в 2017 г. процесс «пошел».

В прошлом году не работала еще одна корреляция мировой финансовой трансмиссии: дорогой доллар — дешевое сырье; дешевый доллар — дорогое сырье.

Как показала динамика сырьевых рынков в 2017-м , доллар постоянно дешевел по отношению к евро, а цена на нефть периодически росла, равно как цены и на другие сырьевые товары.

Гегемония доллара продолжает еще держаться на четырех китах мировой финансовой инфраструктуры: международной торговле, валютных резервах, валютной корзине МВФ и платежных операциях. Что касается структуры мировой торговли, то более 81% операций осуществляется в долларах, а в евро — лишь около 7%. В системе мировых резервов, то есть в валютных запасах стран мира, доллар составляет более 60%, а евро — 24%. В корзине SDR эти пропорции 42% и 31% соответственно. Что касается международных платежных операций, то удельный вес доллара и евро примерно одинаков: 38% и 35%.

Все это говорит о том, что зависимость мировой экономики от уровня долларовой ликвидности, хоть и снизилась за последнее время на 15-20%, но в целом эта зависимость еще носит критический уровень для обеспечения общей жизнеспособности.

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О чем свидетельствуют утраченные корреляции? Прежде всего о том, что монетарный механизм тушения глобального кризиса путем заливания мировых рынков мегатоннами наличности полностью разбалансировал и без того не очень устойчивую и динамичную модель функционирования мировой экономики. Можно, конечно, вослед за известным сетевым оракулом воскликнуть, что «фондовый рынок — это не экономика» и собрать за час 100 тыс. лайков в «Твиттере», но это не изменит скрытые взаимосвязи, в соответствие с которыми первая «поклевка» кризиса происходит именно на фондовом рынке, а уже затем перекидывается на реальный сектор экономики.

Правда, у теории сезонной коррекции есть один существенный аргумент. Как известно, сейчас происходит ротация главы ФРС. Вместо независимой кандидатуры Джанет Йеллен приходит протрамповский кандидат Джером Пауэлл. Как показывает опыт предыдущих ротаций, рынки предпочитают не ждать, пока новый глава ФРС как-то проявит себя и сами проводят «разведку боем». Тестирование нового главы происходит, как правило, с помощью обвала на фондовых рынках. Подобные «скачки вниз» происходили и во время вступления в должность Алана Гринспена и Бена Бернанке, и Джанет Йеллен.

Было бы очень хорошо, если бы все ограничилось «тестированием» и на этот раз. Но, скорее всего, первопричина нынешнего кризиса лежит в более фундаментальных причинах.

Как известно, в 2017 г. начался новый этап монетарной стратегии ФРС, направленный на борьбу с инфляционными процессами в американской экономике, ведь администрация Трампа проводит открытую проинфляционную и протекционистскую политику.

Новая монетарная парадигма состоит из двух ключевых блоков: поступательное увеличение базовых процентных ставок, которые уже выросли до уровня 1,25-1,5%, и одновременно начало долгосрочной программы изъятия избыточной ликвидности. Если ранее ФРС реинвестировала средства, полученные от погашения казначейских и ипотечных облигаций, в покупку новых ценных бумаг (то есть возвращала ликвидность на рынок), то в 2018 г. часть средств, полученных от погашения ценных бумаг, будет оставаться в резерве, то есть изыматься с рынка (на конец текущего года, объем таких изъятий должен увеличиться до $50 млрд в месяц). Таким образом, федеральный резерв планирует изъять до $500 млрд из тех примерно 3,5 трлн, которые были эмитированы за период с 2008-го по 2014-й.

Подобной политикой ФРС открывает ящик Пандоры, ведь длительный период избыточной ликвидности, когда процентные ставки стремились к нулевым отметкам, привел к тому, что мировая экономика интенсивно наращивала свои долги, номинированные в долларах: сегодня долговой долларовый рынок составляет $13 трлн плюс $14 трлн в сегменте операций своп, когда долг, например, номинирован в другой валюте, но покрывается срочным контрактом на покупку доллара в случае погашения.

Чем это чревато для мировой экономики? Сокращение долларовой ликвидности может спровоцировать глобальный кризис на мировом долговом рынке. Это неминуемо приведет к экономической рецессии и общей панике инвесторов, которые в попытке спасти свои деньги будут уходит в безрисковые инструменты: кэш и казначейские облигации. О росте развивающихся рынков можно будет забыть на несколько лет.

Глобальный пузырь, который может лопнуть, — это долговой рынок Китая, долги которого номинированы в значительной степени в долларах.

Взрыв этого пузыря приведет к стагнации китайской экономики, которая может погрузиться в рецессию как минимум до 2020-2021 гг. Не лишне будет вспомнить, что Китай обеспечивает существенную долю в росте мировой экономики и формирует основной спрос на сырье и один из ключевых — на энергоресурсы.

Проблема в том, что ФРС не может отказаться от этой политики. Ведь если ее не продолжить, то взорвется уже другой «пузырь», связанный с постоянным повышением планки государственного долга США, который превысил отметку в $20 трлн. Кроме того, администрация Трампа анонсировала сокращение налогов на $1,5 трлн для стимулирования бизнеса и возвращения его из таких стран, как тот же Китай, не указав источники компенсации этого дефицита, в связи с чем внутренний спрос на доллары лишь вырастет.

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На данный момент инфляция уже превысила по итогам 2017-го 2,3%, а это уже чревато существенными ценовыми рисками. Ситуация, когда потребительская инфляция превышает рост промышленных цен, — это уже полноценная кардиограмма кризиса. Уровень заработной платы в Штатах увеличился за прошлый год на 2,5-3%, а это уже прямая угроза прибыльности американских компаний, где удельный вес оплаты труда, в отличие от нас, традиционно высок. Заметим также, что вся эта ценовая динамика происходила на фоне постоянно растущих ставок ФРС, то есть учетная ставка уже перестала эффективно влиять на охлаждение базовой инфляции. Слишком долго американские монетаристы почивали в зоне комфорта количественного расширения, когда ликвидность росла, а инфляция нет. Тогда феномен этого «чуда» никто не мог толком объяснить, хотя было очевидно, что вопрос «просачивания» — дело времени и рано или поздно, плотину прорвет.

Таким образом, все это напоминает достаточно занятную историю: вначале Штаты подсадили весь мир на дешевый доллар, а теперь решили сделать всему миру финансовое «кровопускание» с помощью «пиявки» в лице ФРС, которая примется интенсивно «отсасывать» лишнюю «кровь». То, что от такой процедуры пострадает конкурент США — Китай, похоже не очень волнует американцев, а, скорее, наоборот. Ну а для таких стран, как Украина, подобная политика может иметь катастрофические последствия, особенно учитывая наш запас прочности, отсутствие государственной стратегии и перспективу долговых выплат в 2019-2020 гг.





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