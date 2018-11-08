«Пятерочка» и AliExpress запускают совместную акцию. На этот раз без Бузовой

Для участия нужно приобрести товары в универсаме и получить чек с промокодом на скидкуФото: Наталья Чернохатова © URA.RU

Популярная торговая сеть «Пятерочка» запустила акцию, в рамках которой покупатели универсамов смогут получить скидочный купон для AliExpress. Это первое партнерство лидеров российского ретейла и мирового e-commerce (электронная коммерция).

Купон представляет собой чек с промокодом, который можно получить в универсамах с 8 по 9 ноября при покупке на сумму от 650 рублей. Он дает скидку в размере 650 рублей при оформлении заказа на AliExpress стоимостью от 3 до 250 рублей. Купон можно использовать в приложении AliExpress с 8 по 12 ноября (до 17:00 мск.) Для того, чтобы активировать бонус, достаточно отсканировать QR-код на чеке через приложение AliExpress. Каждый покупатель может воспользоваться скидкой один раз.

«Пятерочка» уделяет большое внимание совместным проектам с компаниями, которые являются лучшими в своих областях, пояснила директор по маркетингу торговой сети Александра Калюкина. «Мы это делаем для наших покупателей, потому что хотим, чтобы каждый поход в магазин не только давал возможность приобрести качественные и свежие продукты, но и одновременно развлекал, вызывал позитивные эмоции и интерес», — отметила она.

Директор по маркетингу AliExpress и Tmall в России Олег Лебедев, в свою очередь, рассказал, что для интернет-платформы сотрудничество с «Пятерочкой» будет первым опытом такого рода. «И мы уверены в успехе этого начинания. Особенно важно, что мы запускаем кампанию в преддверии нашей крупнейшей распродажи — Всемирного дня шопинга 11 ноября», — подчеркнул он.

«Пятерочка» активно использует инструменты нестандартного маркетинга, запуская тематические программы лояльности и привлекая к партнерству известные в России и мире бренды и персонаей. Недавно торговая сеть сотрудничала с популярным брендом Marvel, а также провела совместную акцию с чипсами Lays и певицей Ольгой Бузовой.





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