Пятая часть российского диджитала не собирается на удалёнку; половина рынка — мелкие региональные студии

2,6% компаний, которые можно отнести к российскому диджитал-рынку, заявили, что изменения в связи с коронакризисом сказались на их бизнесе положительно. В сегменте супервысоких цен таких компаний оказалось 9,4%. Еще 53% компаний из этого сегмента изменений пока не наблюдают. Такие данные получил CMS Magazine в результате последнего исследования диджитал-рынка.

Были опрошены 236 компаний, в основном студии разработки (44%). На SEO-компании пришлось 10%, комплексные услуги оказывают 18,4%, остальные — мобильная разработка, веб-дизайн, SMM и другие услуги маркетинга и рекламы, контент, электронная коммерция.

Интересно, что 20%-25,4% компаний (разные данные в разных опросах) продолжают работу в офисах и не переходят на удалёнку (не в том смысле, что они и до кризиса так работали).

Исследование обнаружило потенциальную бизнес-нишу — услуги экспертов по переводу команды на удалённую работу. К таким консультантам на коммерческой основе обратились 0,9% компаний.

Российский диджитал-рынок оказался представлен в основном мелкими региональными компаниями:

46,5% — менее 20 сотрудников в штате

43,6% — оборот меньше 10 млн в 2019 году

22,4% зависят от одного крупного заказчика с более 50% выручки

33% Москва, 11% Питер, 46% россия, 10% снг

пик открытия новых агентств и продакшнов приходится на 2011−2015 года — в это время вышли на рынок 28,4% подрядчиков

медицина оказалась второй по популярности нишей сразу после электронной коммерции, поделив это место с промышленностью. Правда, почти половина респондентов, 45,3%, заявили, что не специализируются ни на одной из ниш.

Респонденты показали сдержанный оптимизм по основным вопросам: как коронакризис повлиял на бизнес, как удалёнка повлияла на эффективность работы и отношения с клиентами, что будет дальше. Впрочем, 60% ждут снижения маржинальности на рынке

Об увеличении эффективности работы на удаленке, хотя бы несущественной, сообщили меньше 6%. 29,4% заявили, что эффективность не изменилась. Впрочем, авторы исследования подозревают, что кто-то может лукавить, а многие измеряют эффективность «на глаз», и, в любом случае, оценивать это пока рано

Большинство компаний заявили, что не планируют кадровых сокращений, а у большинства из тех, кто планирует, они не затронут больше 10% штата.





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