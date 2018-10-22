Пять шагов: Тимошенко озвучила план по развитию экономики Украины

Новый экономический курс поможет правильно построить экономику и даст возможность молодежи работать в Украине.

Об этом Юлия Тимошенко отметила во время встречи со студентами Каменец-Подольского национального университета имени Ивана Огиенко, передает пресс-служба партии. Лидер «Батьківщини» назвала пять основных шагов для развития экономики страны. Во-первых, нужно развивать внутренний рынок.

«Внутренний рынок — это покупательная способность людей. Главный инвестор в стране — это человек, который может что-то покупать. Если человек не способен покупать еду, одежду, медикаменты, экономике некуда это продавать. Надо создать внутренний платежеспособный рынок», — пояснила председатель партии.

Она отметила, что в долларовом исчислении ВВП за 4,5 года упал в 1,6 раза: «Экономика будет падать, если доходы будут в 16 раз ниже, чем в объединенной Европе, и в 23-24 раза ниже, чем в США».

Во-вторых, нужно в корне поменять денежно-кредитную политику. Как отметила Тимошенко, в Нацбанке «вырастили» финансовую пирамиду депозитных сертификатов.

«Нацбанк грубо заимствует деньги под 18% годовых условно стабильного курса валюты. Эта финансовая пирамида накопила долг на уровне 84% ВВП. Все заимствования в мире под государственные гарантии и на госнужды делаются под 1.5 — 3%, а у нас — 18%. За 4,5 года из Украины вытянули почти 13 млрд долл. Столько мы от МВФ получили», — возмутилась лидер партии.

«Если изменим систему, тогда вернемся к нормальному кредитованию экономики. Надо удалить из Нацбанка все спекулятивные сделки, которые истощают наш золотовалютный резерв и бюджет», — добавила Тимошенко.

В-третьих, в Украине вдвое завышенна налоговая нагрузка на бизнес: «У нас 60% экономики в тени. Надо изменить налоговую систему и поставить в правильную позицию в отношении бизнеса».

Следующая составляющая — перейти к переработке в Украине сырьевой продукции.

«Мы получаем от экспорта аграрного сырья 18 млрд евро в год. Если перерабатываем дома сырье — 180 млрд от продажи готовой продукции как внутри страны, так и за ее пределами. ВВП 112 млрд долл. (2017), а можем только от аграрного сектора получать 180 млрд евро», — подчеркнула она.

Тимошенко обратила внимание на то, что если переделывать свои ресурсы, «мы можем кредитовать МВФ, а не они нас».

И последняя, ​​пятая составляющая, устранить бесконтрольность и безответственность власти.

Полная перезагрузка власти, начиная с Новой Конституции, Нового экономического курса, стратегии мира, поможет вывести Украину из кризиса.

«Мы все для того, чтобы показать высокий класс организации своей жизни. Мы можем делать изменения. У нас есть все шансы построить красивую архитектуру нового общества», — убеждена лидер «Батьківщини».

Тимошенко также отметила, что сегодня национальная цель — построить такие порядки и правила жизни, «которые дадут возможность каждому человеку реализовать свой потенциал в гармонии с Богом, природой и людьми».





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