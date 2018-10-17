Пять секретов торговли в Интернете, которые эксперты вам не раскроют

Дни, когда все покупали нужные им вещи в физически реальных магазинах на углу улицы, где живут, давно прошли. Вместо этого электронная торговля продолжает расти, разрастаясь до размеров впечатляющего монстра, увеличившись в 2017 году на 24,8 процента в мире.

Несмотря на этот рост и огромные возможности, которые электронная коммерция предоставляет предпринимателям, многие из тех, кто входят в это пространство, совершают дорогостоящие ошибки, препятствующие построить прибыльный бизнес.

Являясь экспертом в области электронной коммерции с более чем 12-летним опытом работы в этой нише, я из первых рук знаю, что успех вашего магазина зависит от гораздо большего, чем от качественного продукта и красивого веб-сайта. Это безусловно тоже важно, но это есть у всех.

Исходя из всего сказанного, вот некоторые из основных моих наблюдений в электронной коммерции, которые могут коренным образом изменить ситуацию в вашем магазине:

1. Создайте аудиторию еще до того, как открыть магазин.

Слишком много предпринимателей ошибаются при создании своего магазина, когда начинают заниматься маркетингом только после его открытия. Проблема, однако, заключается в том, что для того, чтобы усилия в маркетинге в Интернете стали приносить плоды, часто требуется время, прежде чем эти усилия начнут давать желаемые результаты продаж. А до этого вам придется оплачивать веб-хостинг и другие расходы, не имея дохода от продаж, чтобы покрыть их.

Вместо этого вам нужно начать заниматься маркетингом заранее, создавая аудиторию до запуска компании. Обратите внимание, что это именно то, что происходит постоянно в моей компании Kickstarter, я постоянно провожу маркетинговые мероприятия, которые собирают финансирование и создают определенную раскрутку проекта еще до того, как он будет запущен.

Даже если вы не создаете совершенно новый или оригинальный продукт, вам все равно нужно распространить о нем сведения. Соревнования в социальных сетях, бесплатные раздачи продуктов и сбор списков адресов электронной почты для подписок на рассылки могут помочь вам создать аудиторию так, чтобы ваш магазин смог сделать продажи в день открытия.

2. Сосредоточьтесь на «пожизненной ценности клиента» CLV

Обращать людей в клиентов сложно. Фактически, в большинстве оценок средний коэффициент конверсии составляет от 1 до 3 процентов. Из-за этого вам нужно поступать так, чтобы в счет шла каждая продажа. Вы не удержитесь в бизнесе надолго, если ваш средний клиент тратит на вас только несколько долларов.

Чтобы добиться успеха в этой области, нужно сосредоточиться на «пожизненной ценности клиента»(CLV), а не на первоначальной покупке. Естественно, это требует, чтобы вы предоставляли качественный опыт общения клиенту с самой первой продажи. Но это также означает, что вам нужно совершить некоторые последующие действия.

Одним из лучших способов сделать это через маркетинг по электронной почте. Качественно проведенная кампания по электронной почте позволяет вам продолжать разговор о первой совершенной клиентами покупке, и в то же время знакомить клиента со сведениями о праздничных и других специальных сезонах покупок. Увеличение «пожизненной ценности вашего клиента»CLV снизит затраты на новые конверсии людей в клиентов и поможет вам в результате генерировать долгосрочные продажи.

3. Используйте возможности ремаркетинга.

Большинство профессионалов в области электронной коммерции вкладывают значительную часть своего бюджета в маркетинг с целью привлечения новых клиентов посетить свой сайт и совершить покупку.

Но как насчет людей, которых вы уже однажды убедили сделать покупку? Если вы не нацеливаетесь на их посредством кампании ремаркетинга, вы можете потерять значительную часть прибыли.

Повторные клиенты не только более вероятно будут покупать у вас снова в будущем — они также имеют склонность тратить больше денег. Исследования показали, что повторные клиенты дают 60-70-процентный шанс, что совершат еще одну покупку в будущем — цифры, которые намного превосходят типичный коэффициент конверсии посредством электронной торговли.

Убедитесь, что ваши мероприятия в соцсетях специально нацелены на тех, кто уже посещал ваш сайт, чтобы обеспечить более высокую рентабельность маркетинга.

4. Предоставьте возможность вашим клиентам говорить о вас.

Создание сильной идентичности, неповторимости и узнаваемости бренда является абсолютной необходимостью, потому что это позволяет вам сформировать эмоциональную связь с вашей целевой аудиторией. Когда вы сможете культивировать крепкие отношения со своими самыми преданными клиентами, вы сможете использовать их энтузиазм, чтобы распространять сведения о вашем магазине устным образом от клиента к клиенту.

Как постоянно подтверждают исследования, мало существует методов маркетинга, которые были бы более надежны или эффективны, чем эти.

Дело в том, что ваши клиенты не будут всегда передавать сведения о вас по своей воле, самостоятельно оказывая вам услугу маркетинга. Вам часто необходимо будет предоставить им какую-то дополнительную мотивацию. Не бойтесь обращаться к своим топ-клиентам с персонализированными сообщениями, запрашивая отзыв о вас, или просто желая получить их мнение о ваших продуктах и ​​услугах.

Используйте конкурсы в социальных сетях для поддержания энтузиазма в отношениях с вами и распространения сведений о вас.

Чем больше вы делаете, чтобы персонализировать эти взаимодействия, тем более вероятно, что ваши клиенты станут настоящими «послами вашего бренда», которые приведут новых клиентов в ваш магазин.

5. Если вы решите сделать «дропшиппинг», проследите за качеством его исполнения.

Dropshipping — процесс отправки вашего продукта непосредственно от производителя потребителю — упростил продажи для многих специалистов электронной коммерции. Однако этот метод не лишен собственных потенциальных недостатков.

Наиболее распространенные проблемы, которые я видел с Dropshipping, включают в себя долгое время доставки, отсутствие возможности отслеживания движения заказов для ваших клиентов и низкокачественные продукты.

Все это может полностью погубить вашу репутацию у клиентов. Из-за этого важно, чтобы вы выполняли проверку качества продуктов вашего поставщика, прежде чем начинать дропшиппинг. Таким образом, вы сможете быть уверены, что ваши продукты соответствуют обещанию вашего бренда.

Для доставки выберите компанию, качественно исполняющую поставки, компанию, которая предлагает отслеживаемое курьерское решение. Таким образом, клиентам не придется терпеть длительные задержки, и они всегда будут знать, когда придет их заказ.

Построить успешный бренд в электронной коммерции не всегда легко. Следует признать, я видел, что львиная доля моих стартапов терпела провал после их первоначального успеха. Но, проанализировав знания, полученные мной из моих прошлых усилий, я смог запустить несколько успешных магазинов и получать реальный, продолжительный доход. Это значит, что и вы тоже сможете.





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