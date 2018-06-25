Пять пунктов для размышления: почему Россия продала 50% американских гособлигаций, а Китай лишь 4%

Россия продала половину американских облигаций — добровольно или же вынужденно?

1. 19 стран, включая Китай, Японию, Великобританию и Канаду сокращают количество американских гособлигаций у себя на руках, но продажа Россией сразу половины выглядит излишней мерой.

По самым актуальным данным Министерства финансов США от 15 июня всего по состоянию на апрель 19 стран распродавали облигации США. «Лучше» всех, несомненно, проявила себя Россия — всего за месяц она продала половину американских облигаций, что были у нее на руках!

Доля проданного американского госдолга в 50% выглядит как сумасшествие, так зачем же это России?

2. Россия продает облигации США и запасает золото

Продавая американские облигации, Россия не сидит без дела и постоянно увеличивает свои золотые запасы. Согласно новым данным Всемирного золотого совета (World Gold Council) по состоянию на июнь 2018 года золотой запас России увеличился с 1890,8 до 1909,8 тонны. Таким образом, Россия уже три месяца обгоняет Китай и считается пятой в мире по объему золотого запаса после США, Германии, Италии и Франции.

3. Продажа американских облигаций и скупка золота Россией — это вынужденные меры.

Процесс «дедолларизации» российской экономики непрерывно ускоряется: распродаются облигации США, увеличивается золотой запас и доля расчетных операций в юанях.

Феникс17.06.2018Хуанцзинь ван07.06.2018Феникс01.06.2018Соху22.05.2018Путин вынужден продавать госдолг США?

Почему? По следующим причинам:

ЦБ РФ поставил на увеличение ФРС США своей базовой учетной ставки и продал бумаги, чтобы избежать рисков, связанных с падением цен американских облигаций.

В то же время начался новый виток снижения курса рубля, поэтому с помощью продажи Россия обналичивает американские облигации, увеличивая приток денег в казну. Кроме того, есть необходимость вмешательства в процессы на валютном рынке для стабилизации курса рубля.

Американские санкции подорвали доверие к доллару как общемировой резервной валюте.

Россия — это нефтяная держава, и освобождение от «пут» нефтедоллара позволит ей снизить издержки на обмен этой валюты.

Увеличение учетной ставки ФРС, снижение баланса приводят к усилению доллара, существенной девальвации других национальных валют и резкому увеличению долга.

Переменчивость Трампа привела к тому, что напряженность в международном таможенном конфликте накалилась до предела. В результате импорт и экспорт во многих странах оказался заблокированным, а мировой фондовый рынок резко упал.

«Отходничество» Трампа вносит беспорядок в нормальное развитие многосторонней международной системы.

Правительство Трампа накладывает санкции на национальные экономики и политические режимы многих стран, что приводит к экономическим дисбалансам.

Подытожив вышеуказанные несколько пунктов, мы можем сделать вывод о том, что многие государства вынуждены продавать американские облигации, чтобы сохранить стабильность национальной валюты и равновесие в экономике.

В том, что Китай продал не так уж много американских гособлигаций, просматривается определенная идея.

Непостоянство Трампа в вопросе таможенных пошлин для Китая, доведение конфликта до предела повлияли не только на экспортно-импортную торговлю, но и на курс юаня и китайский фондовый рынок — этот спор затронул многие сферы китайской экономики. Возник вопрос: если Россия продала 50% американских облигаций, почему же Китай продал только 4%? Неужели испугался?

© Wikimedia Commons / AgnosticPreachersKidГлавное здание ФРС США

Давайте проанализируем этот вопрос с точки зрения экономики.

1. Степень зависимости китайской экономики от США очень высока.

Если рассматривать 18-летний промежуток (с 2000 по 2017 год), то отношение положительного торгового баланса к общему торговому сальдо между Китаем и США превышало 100% в течение семи лет. К 2015 году этот показатель сократился до минимального (44%), но впоследствии снова начал расти и достиг 65,3% к 2017 году.

2. Доллар — международная валюта.

Несмотря на то, что многие страны отказываются от доллара в пользу юаня, поддерживая сделки в китайской валюте, они не являются мировыми лидерами по экономическому положению, поэтому юань все еще не находится в международном обращении, в отличие от доллара, который все еще остается расчетной валютой в международных торговых операциях.

3. Казначейские облигации США обладают репутацией лучшего вида валютных инвестиций.

В данный момент США — это крупнейшая экономика мира, обладающая очевидным преимуществом в сфере безопасности, сохранения стоимости и ликвидности. Американское правительство честно и строго выполняет свои обязательства по ежемесячной выплате процентов и возврату капитала в установленный срок. Доход от американских облигаций довольно высок, они представляют собой самый стабильный и надежный товар для взаимной перепродажи.

4. Американские казначейские облигации имеют срок обращения 30 лет.

Основными условиями при покупке гособлигаций США являются возврат капитала в установленный срок через 30 лет, а также ежегодная выплата процентов (сейчас 4,4%) в течение этого времени.

5. Внутренние валютные резервы

В чрезвычайных ситуациях можно использовать этот важный козырь для противодействия внешней среде и кризису. Китай выдержал мировой экономический кризис 2008 года, вызванный ипотечный кризисом в США, благодаря валютным резервам.

Именно поэтому вплоть до недавнего времени Китай наносил вред самому себе — пользовался двумя видами «оружия» — продажей американских облигаций и запретом на продажу редкоземельных металлов.





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