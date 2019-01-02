Пять отличий в работе таджикского и узбекского интернета | Новости Таджикистана ASIA-Plus — news.tj

Одним из первых указаний нового президента Узбекистана Шавката Мирзиёева своему Кабмину стало улучшение скорости интернета, он потребовал сделать его доступным для населения. За короткое время Узбекистан по скорости интернета обогнал Таджикистан.

Объясняем, что именно сделали за этот год соседи.

Скорость интернета

09:25 23 ноября, 2018

В Узбекистане с начала года серьезно увеличилась скорость интернета. Об этом свидетельствует ежемесячный отчет ирландского интернет сервиса Speedtest.net. Speedtest вычисляет скорость и формирует рейтинг на основе собственных данных, полученных от посетителей из той или иной страны.

Так, по скорости мобильного интернета на ноябрь Узбекистан занимает 108 место из 123 со 10,44 Мбит/с. В начале года скорость мобильного интернета у соседей составляла 6,47 Мбит/с.

По скорости проводного интернета страна занимает 111-е место со 9,98 Мбит/с. В начале года скорость узбекского проводного интернета была 5,81 Мбит/с

В то же время, в Таджикистане все с точностью до наоборот. С начала года скорость интернета падает.

По данным портала Speedtest.net, по скорости мобильного интернета Таджикистан занимает последнее, 123 место. В начале года скорость мобильного интернета составляла 5,72 Мбит/с, в ноябре она упала до 4,8 Мбит/с.

На портале нет отчета о скорости проводного интернета. Но на момент подготовки материала скорость, по данным таджикских специалистов, составляла 6,57 Мбит/с.

Инвестиции в инфраструктуру

Национальный банк Узбекистана 5 декабря подписал контракт с японской банковской корпорацией Sumitomo Mitsui Banking Corporation (SMBC) на сумму $100 млн.

Эти деньги пойдут на выполнение распоряжения президента об увеличении к 2020 году скорости интернета минимум в четыре раза. Таким образом, её доведут до уровня стран СНГ.

13:05 28 сентября, 2018

Как уточняет Sputnik Узбекистан, заём в $100 млн. будет потрачен на создание и развитие коммуникационной инфраструктуры и постройку магистральных сетей. Кроме того, будут расширены мультисервисные сети передачи данных (DWDM) и модернизированы центры коммутации по технологии IMS (IP Multimedia Subsystem).

В то же время в Таджикистане 2018 год начался с того, что «Таджиктелеком» монополизировал рынок интернета: и мобильные компании и интернет-провайдеры начали покупать интернет у национального оператора по цене $51 тыс. за один гигабитный канал.

Для сравнения, ранее мобильные компании и интернет провайдеры покупали интернет из Кыргызстана, Узбекистана и Китая оптом, по цене от 10 до 20 тысяч долларов за тот же объем.

Неизвестно, сколько вложил «Таджиктелеком» в развитие инфраструктуры, однако эксперты отрицательно оценивали данный шаг, отмечая, что ресурсов госкомпании не может хватать на всю страну, в связи с чем, может упасть скорость интернета.

До сих пор остается вопрос — есть ли у «Таджиктелекома» резервные каналы? Все резервы мобильных компаний и интернет провайдеров отключены.

Цена на мобильный интернет практически одинаковая: на данный момент, в Узбекистане 4Гб мобильного интернета можно купить в среднем за 60-70 тысяч сумов (7,2-8,4 долларов). У нас за 80 сомони — примерно $8,5.

Блокировки сайтов

Узбекистан единственная страна в Центральной Азии, который поддержал меморандум президента Франции Эммануэля Макрона — «Парижский призыв к доверию и безопасности в киберпространстве».

09:46 1 декабря, 2018

Страны, которые подписали документы, обязуются защищать доступность интернета, противостоять вмешательству в предвыборные процессы, бороться с нарушениями интеллектуальной собственности в интернете, работать с гражданским сообществом для укрепления соответствующих международных стандартов.

Парижский документ Макрона обязывает государства уважать права граждан и защищать в виртуальном мире, так же, как в настоящем.

Данный документ поддержали такие коммерческие и общественные организации как Google, Facebook, Microsoft и прочие.

В то же время, в Таджикистане начали открыто контролировать интернет, периодически блокируя сайты. На данный момент в частности, остаются заблокированными сайты информационного агентства «Азия-Плюс» и Радио Озоди.

На прошлой неделе, посольства Великобритании, Германии, Франции, Соединенных Штатов Америки и Представительство Европейского Союза в Таджикистане заявили о своей обеспокоенности продолжающейся периодической блокировкой новостных сайтов, а также социальных сетей.

«Мы считаем, что право каждого человека свободно выражать свои взгляды является универсальным, независимо от того, осуществляется ли оно на общественной площадке или в интернете», — отметили дипломаты.

Они призывали правительство Таджикистана обеспечить свободу прессы в соответствии с международными обязательствами республики по Международному пакту о гражданских и политических правах.

E-commerce в Узбекистане

В текущем году в Узбекистане началась развиваться электронная коммерция. Еще в феврале здесь была образована Ассоциация электронной коммерции Узбекистана.

В задачу Ассоциации входит разработка программ для улучшения климата в электронной коммерции, повышении правовой и экономической грамотности представителей бизнеса и населения.

Свои представительства в Узбекистане открыли кампания Яндекс, Хуавей. Все национальные бренды обязаны иметь свой сайт и быть открытыми для онлайн-торговли.

По данным Единого общереспубликанского процессингового центра (ЕОПЦ), совокупная сумма транзакций за электронные покупки в первом квартале 2018 года составила 663,5 млрд. сумов, увеличившись на 49,3% по сравнению с аналогичном периодом прошлого года.

В первом квартале текущего года было выпущено 855 588 тыс. пластиковых карт, что на 10,5% больше показателей за аналогичный период прошлого года.

Не все таджикские предприниматели понимают уровень и удобство электронной коммерции, и создают онлайн-магазины. Активно развитием онлайн-магазинов занимается Алиф-Сармоя со своим порталом alif.shops и somon.tj.

17:12 1 ноября, 2018

Скорость интернета также влияет на открытие онлайн магазинов. Порой, удобнее дойти до магазина, чем дожидаться загрузки сайта…

Проблема и в наличии банковских карт. После того как у крупных банков страны, таких как «Агроинвестбанк» и «Точиксодиротбанк» начались серьезные проблемы, население отказывается держать деньги на банковских картах. На 1 октября 2018 года общее количество платежных карт составило 1 млн. 779 тыс. штук. За 9 месяцев 2018 года держателями платежных карт было совершено транзакций на общую сумму 7 млрд. 402 млн. сомони, что больше минувшего года на 24,1% ($785,9 млн). Однако, 95,1% держатели карт только обналичивали свои деньги (7 млрд. 40 млн. сомони или ($747,4 млн).

При этом, стоит отметить, что желающие могут делать покупки с помощью международных платежных карт Visa, MasterCard, Maestro, МИР, DISCOVER и JCB, или с помощью электронных кошельков WebMoney Yandex.Money и Qiwi Wallet. В Таджикистане только «Казком-Таджикистан», «Эсхата» и «Спитамен Банк» предоставляют услуги международных платежных карт Visa и Master Card. В 2017 году Алиф Сармоя разработал интернет-эквайринг для «Корти милли» – стало возможным совершать онлайн-оплату местных товаров и услуг.

Президент в Инстаграмме

Президент Узбекистана среди политиков Центральной Азии стал одним из первых, который завел свой аккаунт в Instagram. Также он является одним из лидеров в рейтинге «Мировые лидеры в Instagram» по количеству подписчиков в этой социальной сети. На данный момент у него их миллион.

За последний год в русскоязычной учётной записи президента Узбекистана было размещено 793 поста, из которых 747 постов с фотографиями и 46 постов с видео.

Также у президента есть виртуальная приемная в социальной сети Facebook. В группе «Реформы Ш.М.Мирзиёева в Узбекистане. Проблемы и их решения» жители Узбекистана пишут свои жалобы. Узбекские власти заверяют, что жалобы фейсбукчан читает лично Мирзиёев. На данный момент, в группе 80 тысяч участников.

10:20 9 декабря, 2018

Можно обратиться к президенту Узбекистана также через сайт – gov.uz

Эмомали Рахмона в Instagram пока нет, хотя можно найти до десяти фейковых аккаунтов.

Есть аккаунт на имя Эмомали Рахмона на таджикском языке, где сообщается, что «аккаунт ведётся пресс-службой президента Республики Таджикистан». В нем 203 публикации и 3644 подписчика.

Также на Facebook есть официальная страница пресс-службы президента, на которую подписаны 55 тысяч 643 человека. Но и этот аккаунт не верифицирован со стороны Facebook.

Такая же ситуация и с аккаунтами мэра Душанбе Рустама Эмомали. Только в одном аккаунте отмечено, что он ведётся пресс-службой председателя города. У аккаунта 96 публикаций и 52,5 тысячи подписчиков.

На имя Рустама Эмомали в Facebook зарегистрировано несколько аккаунтов. Однако в июне текущего года пресс-служба мэрии сообщила, что все аккаунты от имени мэра Душанбе являются фейковыми.

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