Пять главных причин, по которым смартфоны Xiaomi, Apple и Samsung сильно подорожают — AKKet.com

С каждым годом цены на все вокруг в России растут, тогда как заработные платы большинства россиян практически совсем не меняются в большую сторону, а иногда они так и вовсе становятся лишь меньше. Хорошего во всем этом конечно же ничего нет, но это именно та экономическая ситуация, с которой приходится жить каждый день. Как удалось выяснить, существует целых пять причин, по которым смартфоны Xiaomi, Apple, Samsung, Huawei и многих других брендов сильно подорожают уже в ближайшем будущем, и не только в РФ, а вообще на уровне всего мира.

Так, с каждым годом все страны мира стараются повышать заработные платы простых работников, а это приводит к тому, что ресурсы по производству смартфонов становятся для компаний более дорогими, также как и труд сотрудников, занимающихся, например, сборкой мобильных устройств. Им нужно платить больше, из-за чего себестоимость продукции растет ежегодно. Еще одна причина – усложнение технологический процессов, потому как современные компоненты крайне сложны в производстве, что делает их создание более дорогим, нежели раньше, когда все было проще.

Также не стоит забывать и про то, что в последние годы в России постоянно поднимаются различные пошлины и сборы, пускай и не на электронику, но на многие другие вещи. Это означает, что все смартфоны Xiaomi, Apple, Samsung или Huawei могут стать дороже в любой момент, если вдруг вступит в силу какой-то новый налог. Исходя из всего этого затраты на рекламу продукции возрастают, а это также приводит к росту стоимости любого смартфона. Пятая причина сильного подорожания всех мобильных устройств в ближайшем будущем состоит в том, что их создание становится все более сложным.

Если раньше инноваций было море, то сейчас их уже крайне мало, поэтому, чтобы по-прежнему выпускать новые модели каждый год, всем крупным компаниям приходится привлекать к разработке чего-либо нового больше людей, а это негативно сказывается на стоимости готовой продукции. Таким образом, роста цены на все смартфоны в ближайшие годы не избежать, и с этим придется смириться, потому как так работает мировая экономика – с каждым годом все дорожает. Ранее появилась информация о том, что национальная платежная система MirPay заменит россиянам Google Pay, Apple Pay и Samsung Pay.

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