Пять аргументов в защиту конкуренции в бизнесе — Новое Время

Сегодня, 17:32

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Чем полезна конкуренция для бизнеса?

Монополия – мечта любого бизнеса. Конкуренция снижает доходы и заставляет инвестировать в эффективность. Но есть пять причин для бизнеса работать в равных условиях, не создавая искусственных препятствий для конкурентов.

МАУ было бы комфортнее без наступления лоукостов. Укрзализныця не хочет допускать частную тягу, потому что это снизит доходы от грузовых перевозок и нечем будет покрывать убытки от перевозки пассажиров. Облэнерго невыгодно терять монополию на поставку электроэнергии.

У бизнеса, который работает на рынках, где нет естественной монополии, тоже часто есть неконкурентные преимущества. Кто-то получает подряды за откат. У кого-то кум – депутат, таможенник или налоговик. Депутат поможет дешево получить государственную или коммунальную землю. Таможенник и налоговик – сэкономить на пошлинах и налогах. Некоторые готовы заплатить силовикам, чтобы остановить производство или изъять в качестве вещественного доказательства партию товаров конкурента.

Можно ли увеличить долю на рынке, не заказывая конкурентов силовикам и не занижая расходы с помощью кума-налоговика? Да. Microsoft, Амазон и Гугл не заказывали конкурентов ФБР. Они доминируют на своих рынках за счет инноваций.

Чем полезна конкуренция для бизнеса?

1. Готовит к конкуренции извне

Экономика Украины, хоть и медленно, но открывается. Движущей силой этого открытия является Ассоциация с ЕС. Со временем в страну придут иностранные железнодорожные операторы, поставщики электроэнергии. С повышением правовластия можно ожидать стабильный поток иностранных инвесторов во все отрасли экономики. С другой стороны, из-за увеличения трудовой миграции, исчезнет преимущество в дешевой рабочей силе. Уменьшение барьеров для движения капитала откроет доступ к дешевым деньгам не только для олигархов, но и для малого и среднего бизнеса.

2. Уменьшает зависимость бизнеса от политики

Кум может проиграть следующие выборы. Таможенник и налоговик могут не «выкупить» своих должностей после смены власти или попасть под прицел правоохранителей. Затраты на поиск новых кумовьев могут и не оправдать себя.

3. Снижает коррупционный налог

Бизнес готовый к равным правилам игры, будет менее уязвим к претензиям проверяющих органов. В украинских реалиях, возможно, полностью отбиться от таких претензий не удастся, но сэкономить на том, чтобы не платить фискалам за занижение налогов или силовиков за обыски у конкурентов, реально. Сэкономленные деньги стоит тратить на инновации, которые станут новым конкурентным преимуществом. На уровне страны это миллиарды гривен, которые вместо покупки майбахов, яхт и загородных дворцов чиновниками будут инвестированы в развитие новых технологий и повышение производительности бизнеса.

4. Готовит к выходу на внешние рынки

Для того, чтобы стать чемпионом мира, нужно победить на национальных соревнованиях. Допинг неконкурентных преимуществ и государственной помощи защитит от конкуренции на внутреннем рынке, но вряд ли сработает снаружи. Тем более, что Украина, приняв закон «О государственной помощи», обязалась отказаться от поддержки бизнеса, которая вредит конкуренции.

5. Осуществляет мечту

Хочется верить, что для большинства предпринимателей образец – Маск или Ричард Брэнсон, а не барыга с чемоданами кэша для взяток и откатов. Честная конкуренция инновациями – способ войти в историю, коррупция и кумовство – в нее вляпаться.

Согласиться хотя бы с некоторыми этими пунктами легче, чем начать их выполнять первым, когда конкуренты работают иначе. Особенно в экономике, в которой монополизация является четвертой из топ-препятствий для инвестирования после коррупции, недоверия к судам и нестабильности финансовой системы.

Примером для подражания является опыт Макдональдс, который работает по белому и успешно конкурирует благодаря эффективности с шаурмой и другим фастфудом. Последние, видимо, считают, что платить взятки дешевле, чем налоги. Кроме Макдональдс есть много других международных и украинских компаний, готовых работать честно и на равных условиях. Члены бизнес-ассоциаций, таких как Союз украинских предпринимателей (СУП) и Европейская Бизнес Ассоциация (EBA), выступают за облегчение условий для бизнеса, а не преференции отдельным компаниям.

Итак, конкурировать честно – возможно. Закаливание конкуренции сделает бизнес более здоровым и выносливым, чем тепличные условия неконкурентных преимуществ, и позволит играть и выигрывать в длинную. Вместе с бизнесом выигрывает вся страна, которая получает более конкурентоспособную экономику.

Записки экономиста – еженедельная колонка Центра экономической стратегии





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