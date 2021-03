«Пузырь уже не тот» От Investing.com





Investing.com — Инвестор-миллиардер Рэй Далио, основавший крупнейший в мире хедж-фонд Bridgewater Associates, под управлением которого находится около $150 млрд, в новом интервью Yahoo (NASDAQ:) Finance предупредил, что в нынешнем виде фондовый рынок представляет собой пузырь «на полпути» к тем, что спровоцировали Великую депрессию или крах доткомов.

Он отметил, что некоторые акции выиграли от целеустремленной спекулятивной торговли, сосредоточенной на росте цены, и объяснил недавнюю волатильность рынка поворотом в сторону компаний, торгующих «мясом и картошкой», которые не получили прибыли от торгов в эпоху пандемии, как некоторые технологические компании.

«Компании, занимающиеся мясом и картофелем, не получили от этого такой большой выгоды, и они довольно стабильны», — говорит он. — Вот почему вы начинаете видеть такую ротацию».

«По нашим меркам, пузырь уже не тот, что был в 2000 году и не тот, что был в 1929 году», — добавил Далио. — Он вроде как на полпути».

Предупреждение Далио перекликается с растущими опасениями некоторых инвесторов. Но недавняя записка Goldman Sachs (NYSE:) смягчила такие опасения, указав, что риск надвигающегося пузыря «относительно низок».

Несмотря на начало пандемии в прошлом году, индекс S&P 500 (NYSE:) завершил 2020 год с общей доходностью около 18% при поддержке технологических гигантов, которые извлекли выгоду из возросшей популярности таких услуг, как электронная коммерция и онлайн-развлечения

Кроме того, деньги хлынули на рынки из-за низких процентных ставок, правительственных стимулов и ожиданий, что хорошие времена продолжатся, когда экономика в конечном итоге снова откроется и начнется восстановление.

Но некоторые из основных технологических компаний оказались вне тренда и испытывают затруднения в 2021 году. Например, Amazon (NASDAQ:) упал на 5,2% в этом году по состоянию на утро четверга; акции компании по организации телеконференций Zoom (NASDAQ:) упали на 6,6%. Между тем, акции других компаний, таких как Facebook (NASDAQ:) и Microsoft (NASDAQ:) продолжили рост.

По словам Далио, последний раунд стимулов может затормозить текущий рыночный сдвиг в сторону стоимостных акций. Аналитики Deutsche Bank (NYSE:) в прошлом месяце подсчитали, что последняя раздача стимулирующих чеков населению может вывести на фондовый рынок до $170 млрд.

— При подготовке использованы материалы Yahoo Finance

Предупреждение: Fusion Media would like to remind you that the data contained in this website is not necessarily real-time nor accurate. All CFDs (stocks, indexes, futures) and Forex prices are not provided by exchanges but rather by market makers, and so prices may not be accurate and may differ from the actual market price, meaning prices are indicative and not appropriate for trading purposes. Therefore Fusion Media doesn`t bear any responsibility for any trading losses you might incur as a result of using this data.

Fusion Media or anyone involved with Fusion Media will not accept any liability for loss or damage as a result of reliance on the information including data, quotes, charts and buy/sell signals contained within this website. Please be fully informed regarding the risks and costs associated with trading the financial markets, it is one of the riskiest investment forms possible.





Источник