Пузырь лопнул. Цены на жилье в Торонто обрушились — NewsRu Canada

Сейсмический сдвиг, происходящий на рынке недвижимости, эксперты объясняют действиями правительства, но вряд ли процесс можно будет остановить так же легко, как он был запущен.

“Пузырь” на рынке недвижимости Канады явно лопнул: цены на жилье в Торонто в октябре 2018 г. упали самыми быстрыми за два десятилетия темпами.

Канадский индекс цен на новые дома в Торонто снизился на 1,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Это самое быстрое снижение с сентября 1996 г. Во всех провинциях и территориях цены на жилье выросли на 0,1%, самым медленным темпом с 2010 г., что свидетельствует о том, что рынок недвижимости страны остановился.

Темпы строительства новых домов в районе Большого Торонто в период с октября 2017 г. по октябрь 2018 г. упали на 40,3%.

Bloomberg связывает поворотный момент на рынке недвижимости с результатом правительственных мер, предпринятых в 2017 г., чтобы помочь охладить раскаленный рынок жилья. В частности, были ужесточены правила ипотечного кредитования.

“Банк Канады также пять раз повышал ставку, в период с июля 2017 года по октябрь этого года, – отмечает агентство. – Цены на новые дома росли в годовом разрезе почти на 4% в конце прошлого года до вступления в силу новых ипотечных правил”.

Кроме того, нынешний экономический фон предполагает, что грозовые тучи собираются по всей стране. На прошлой неделе доходность канадских 2- и 5-летних облигаций изменилась впервые с 2007 г.

“Это часто воспринимается как сигнал о том, что инвесторы более оптимистичны в отношении краткосрочных перспектив по сравнению с долгосрочными, что говорит об отсутствии уверенности в продолжении экономического роста. Это также может повлиять на прибыльность банков. Таким образом, плоская или перевернутая кривая доходности может привести к отрицательной чистой процентной марже”, – прокомментировал ситуацию Стив Сарецкий из VancityCondoGuide.

По словам Сарецкого, это может привести к дальнейшему ужесточению банковского кредитования, оставляя ставки на высоком уровне, в то время когда рыночная ликвидность наиболее необходима.

Замедление банковского кредитования объясняется снижением объемов продаж. И все это заметно отражается на ценах на жилье. Продажи недвижимости в Торонто снижаются ниже уровня обычной сезонной активности. При этом товарно-материальные запасы расширились за счет продаж в 2,6 раза. Рост запасов, снижение продаж: ожидается, что в 2019 г. этот рынок подвергнется дальнейшему стрессу.

Сейчас рынок недвижимости Торонто переживает мягкую посадку, организованную правительством. Но поскольку ожидается, что в 2019 г. мировая экономика будет стремительно замедляться, есть вероятность, что мягкое приземление может обернуться жестким ударом.

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