Путину с Трампом помешают договориться предатели-олигархи

Среди правящих групп интересов в США одна более могущественна, чем даже израильское лобби — «глубинное государство» военно-разведывательного комплекса. И эта группа сейчас охвачена огромным страхом того, что неконтролируемый президент Трамп на предстоящем саммите «Путин-Трамп» заключит какое-нибудь соглашение, которое положит конец демонизации России. А именно эта демонизация служит тому, чтобы защищать громадный бюджет и власть военно-разведывательного комплекса.

Этот страх «глубинного государства» вы можете видеть в редакционных статьях, которые «глубинное государство» передало для опубликования 29 июня газетам Washington Post and New York Times. Обе они — мегафоны «глубинного государства», но громадное большинство американского народа им уже не верит. Обе редакционные содержат одни и те же тезисы, одни и те же фразы. Они повторяют ничем не обоснованную ложь о России так, словно вопиющая и очевидная ложь является твердыми фактами.

Обе обвиняют президента Трампа в том, что он «пресмыкается перед Кремлем». Пресмыкательство, уж во всяком случае, не является характерной чертой Дональда Трампа. Но вновь и вновь этот факт не является препятствием для того, чтобы WaPo и NYT, эти два лживых рупора «глубинного государства», изрыгали свои потоки пропаганды.

Читайте также





Как американская Матрица захватывает и уничтожает другие страны

О рэкете, насилии и убийствах в США сегодня не говорят

Редакционная «глубинного государства», переданная WaPo, сообщает: «Причины напряженности в отношениях между Соединенными Штатами и Россией твердо установлены. Россия захватила Крым у Украины, разожгла войну на восточной Украине, вторглась для того, чтобы спасти диктатуру сирийского президента Башара Асада, вмешалась в президентскую избирательную кампанию в США, чтобы нанести ущерб Хиллари Клинтон и помочь Дональду Трампу, на британской земле отравила бывшего офицера разведки и продолжает вмешиваться в выборы в других демократиях».

Первый же абзац редакционной WaPo представляет собой собрание всех лживых утверждений, подобранное «глубинным государством» для своего Министерства пропаганды. Было написано множество книг об инфильтрации ЦРУ в американские СМИ. Изложенные в них факты сомнения не вызывают. Я помню свою ориентационную программу при приеме на работу сотрудником Подкомитета палаты представителей по ассигнованиям на оборону, когда меня проинформировали о том, что газета Washington Post является «активом ЦРУ». Это было в 1975 году. А сегодня Post принадлежит человеку, располагающему государственными контрактами, которые, как считают многие, обеспечивают его бизнес, служащий лишь для прикрытия «актива».

И не забудьте Удо Ульфкотте, редактора Frankfurter Allgemeine Zeitung, написавшего в своей книге-бестселлере Bought Journalism (купленная журналистика — С.Д.) о том, что в Европе не было ни одного сколь-нибудь значимого журналиста, который не состоял бы в платежной ведомости ЦРУ. Англоязычное издание книги Ульфкотте было запрещено и не допущено к опубликованию.

Газета New York Times, которая последний раз сказала правду в 1970-х годах, когда она опубликовала утечки под названием Pentagon Papers* и имела мужество занять твердую позицию, чтобы отстоять свои права в соответствии с Первой поправкой (к конституции — С.Д.)**, повторяет лживые утверждения о «захвате Путиным Крыма и нападении на Украину», ничем не обоснованные заявления о вмешательстве России в президентские выборы в США и о содействии в избрании Трампа, который сейчас пресмыкается перед Путиным, чтобы служить России, а не Соединенным Штатам. Редакционная, переданная в NYT, распространяет инсинуации о том, что Трамп представляет собой угрозу национальной безопасности Америки и ее союзников (вассалов). Проблема, провозглашает NYT, заключается в том, что Трамп не слушает своих советников.

Встает тень президента Джона Ф. Кеннеди, который не слушал ЦРУ и Объединенный комитет начальников штабов, которые настаивали на вторжении на Кубу, на ядерных бомбардировках Советского Союза и на проведении «операции Нортвудс»***. Может быть, New York Times готовит устранение Трампа на том основании, что у него роман с Россией и что он принес в жертву национальные интересы США? А что? Я бы сделал на это ставку.

В то время, как Washington Post и New York Times рассказывают нам о том, что если Трамп встретится с Путиным, то Трамп продаст национальную безопасность США, Андрей Раевский говорит, что Путин находится в аналогичной ситуации. Только в этом случае подозрения исходят не от группы интересов национальной безопасности, а от российской «пятой колонны» — «атлантических интеграционистов», прикрытием которых является российский премьер-министр Медведев, представляющий элиту богатеев, состояния которых основаны на активах, украденных в годы Ельцина при пособничестве Вашингтона. Эти элиты, заключает Раевский, устанавливают ограничения на Путина, и эти ограничения ставят под угрозу российский суверенитет. С экономической точки зрения, для этих элит по финансовым соображениям более важно быть частью империи Вашингтона, а не суверенной страны.

Я часто задумываюсь над тем, почему Путин не даст силам безопасности команду устроить облаву на этих российских предателей и не казнить их. Ответ сводится к тому, что Путин верит в верховенство закона. Он знает, что финансируемую и поддерживаемую Соединенными Штатами «пятую колонну» в России нельзя ликвидировать без кровопролития. А это несовместимо с верховенством закона. Для Путина верховенство закона так же важно, как и сама Россия. Поэтому Россия висит на волоске. А «пятой колонне», считаю я, дела нет до верховенства закона. Для них важны только деньги.

У Путина, конечно, свои проблемы. А Крис Хеджес, один из живущих великих американских журналистов — который не всегда прав, но когда он прав, то он язвительно-резок — объясняет ту ситуацию, в которой оказался американский народ. Эта ситуация исправлению не подлежит. Гражданские свободы и процветание американцев, кажется, утеряны.

По-моему, склонность Хеджеса к левым идеям заставляет его больше фокусироваться на риторике Рейгана, а не на его достижениях. А их у него было два, и оба они были величайшими для нашего времени — окончание стагфляции, от чего выиграл американский народ, и прекращение «холодной войны». Я думаю, Хеджес также не ценит искренность Трампа в том, что касается нормализации отношений с Россией — отношений, разрушенных режимами Клинтона, Джорджа Буша-сына и Обамы — и искренности Трампа в том, что касается возвращения из офшоров домой рабочих мест для американских рабочих. Повестка дня Трампа восстанавливает его против двух наиболее мощных групп интересов в США. Такого президента, желающего бросить вызов этим влиятельным группам, надо благодарить и поддерживать.

Хеджес правильно пишет: «Проблема не в Трампе. Проблема в политической системе, в которой доминирует власть корпораций и косных руководителей двух главных политических партий, в расчетах которых мы [американский народ] не фигурируем». Невозможно не восхищаться такими журналистами, как Хеджес, которые способны описать наше положение так лаконично: «Сейчас мы живем в государстве, где врачи разрушают здоровье, пресса разрушает информацию, религия разрушает мораль, а банки разрушают экономику».

Посмотрите, как Раевский объясняет российскую политику. Возможно, Путин обрушится под давлением влиятельной «пятой колонны» внутри своей же власти. Посмотрите, как Хеджес анализирует американский коллапс. Во всем этом много правды. Что случится, если российский народ восстанет против российской «пятой колонны», а угнетаемый американский народ восстанет против извлечения богатств военно-разведывательным комплексом? А что случится, если население ни тут, ни там не восстанет?

А кто первым применит ядерное оружие?

Наше время на земле не ограничивается шестью-семью десятками лет или сроком человечества и любого другого вида на земле. Оно ограничено применением ядерного оружия.

Давно настало время, чтобы правительства, а если не они, то человечество, спросило бы, зачем существует ядерное оружие, когда его нельзя применить, не уничтожив жизнь на земле.

Почему этот вопрос не стал вопросом нашего времени, а вместо него стал вопрос о, например, туалетах для трансгендеров и огромное разнообразие других фальшивых проблем, на которых сосредоточены пресститутские СМИ?

Статьи Андрея Раевского и Криса Хеджеса, двух проницательных людей, говорят о том, что ни одна из сверхдержав не способна на принятие правильных решений, решений, которые определялись бы демократией, а не олигархами, которым ни одно из двух избранных правительств не может противостоять.

Если это так, то с человечеством покончено.

Автор: Пол Крэг Робертс (Paul Craig Roberts), доктор экономических наук, бывший заместитель министра финансов США по экономической политике в администрации Рональда Рейгана. Работал редактором и обозревателем газеты «Уолл-стрит-джорнел», журнала «Businessweek» и информационного агентства «Scripps Howard News Service». В своё время был автором постоянной колонки в газете «The Washington Times». Автор многочисленных книг, посвященных крупнейшим проблемам современности.

Публикуется с разрешения автора.

Перевод Сергея Духанова.

* Документы Пентагона стали доступны общественности благодаря аналитику госдепартамента США Дэниелу Эллзбергу. Разочаровавшись во Вьетнамской войне, Эллсберг при увольнении с работы сумел тайно скопировать часть сборника. Он попытался предложить эти материалы настроенным против войны членам Конгресса, а когда эта попытка провалилась, предоставил их известному своей критикой политики США во Вьетнаме журналисту Нилу Шихану. В июне 1971 года газета Шихана «Нью-Йорк Таймс» начала публикацию документов Пентагона, что вызвало значительное недовольство администрации Никсона. В документах указывалось, что администрация предыдущего президента Джонсона намеренно предпринимала акции по эскалации войны, несмотря на заверения самого Джонсона о том, что США не стремятся к её расширению.

Читайте по теме





Сделка Трамп-Путин: Какой ценой Кремль изгонит США из Сирии

Чем придется пожертвовать Москве ради договоренности с Вашингтоном

** Первая поправка к Конституции США гласит: «Конгресс не должен издавать ни одного закона, относящегося к установлению религии либо запрещающего свободное ее исповедание, либо ограничивающего свободу слова или печати, или право народа мирно собираться и обращаться к правительству с петициями об удовлетворении жалоб».

*** Операция «Нортвудс», спланированная в 1962 году министерством обороны США, была призвана подготовить американское общественное мнение к вооружённому вторжению на Кубу с целью свержения правительства Фиделя Кастро. Операция предполагала осуществление террористических акций с мнимыми или реальными жертвами на территории США, Кубы и других стран, включая угон самолётов, имитацию враждебных действий под чужим флагом, организованные государством акты террора. Операция была частью разработанной правительством США по инициативе президента операции «Мангуст», направленной против Кубы. Инициаторами плана выступили ряд высокопоставленных чиновников министерства обороны, включая главу объединённого комитета начальников штабов генерала Лаймана Лемницера.

13 марта 1962 года министр обороны Роберт Макнамара представил сверхсекретный план на рассмотрение президенту Джону Кеннеди. Однако Кеннеди отклонил проект и вскоре уволил Лемницера. Несмотря на это объединённый комитет начальников штабов продолжал планирование операций, заключающихся в фабрикации враждебных действий кубинского государства.

Новости политики: В Кремле встревожены новым отравлением в Великобритании

Источник