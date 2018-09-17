Путин запретил ГИБДД беспредел со снятием номеров

Президент России Владимир Путин подписал указ, который исключает из положения об автоинспекции право сотрудников ГИБДД снимать с автомобилей государственные регистрационные знаки, в случае если нужно наложить запрет на эксплуатацию транспортного средства.

Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Изменения внесены в пункт 12 указа президента России от 15 июня 1998 года № 711 «О дополнительных мерах по обеспечению безопасности дорожного движения». Указ был подписан в минувшую субботу, 15 сентября, и уже вступил в силу.

Госавтоинспекторы оставляют за собой право запрещать эксплуатацию автомобилей, прицепов, тракторов и других машин «в случаях, предусмотренных законодательством,до устранения причин, послуживших основанием для такого запрещения, а также при наличии неисправностей и условий, перечень которых утверждается правительством».

Фото: fotodom.ru/Коммерсантъ

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