Путин вынудит США «менять» Иран на Украину

Пресс-секретарь и одновременно вице-президент иранской организации по атомной энергии Бехруз Камалванди сообщил, что вслед за первой партией обогащенного урана, которая, как теперь выяснилось, была получена из России в начале этого года, его страна в самое ближайшее время получит и вторую. В то же время, это не означает нарушение Москвой условий так называемой ядерной сделки — Совместного всеобъемлющего плана действий (JCPOA аббревиатура по англ. — авт.). Поскольку Соединенные Штаты несколько месяцев назад своим односторонним выходом из соглашения фактически уничтожили этот документ.

Напомним, что по условиям ядерной сделки, заключенной в 2015 году, Иран добровольно прекращал производство обогащенного урана в обмен на снятие с него санкций и поставки такого же топлива из-за рубежа. Однако внезапный выход США из соглашения в мае нынешнего года поставил эти договоренности под угрозу. «Если ядерная сделка останется в силе, другие стороны должны продать нам топливо, а если ядерная сделка рухнет, для нас не будет препятствий в том, чтобы произвести обогащенное до 20% топливо самим», — подчеркнул Камалванди.

Во-первых заметим, что обогащенный до 20% уран считает достаточным для производства полноценного ядерного заряда. Во-вторых, официально точную цифру груза, отправившегося в 2015 году на хранение в Россию, не сообщала ни Москва ни Тегеран. Но в СМИ появлялись сведения, что на самом деле речь идет примерно о 40 тоннах обогащенного урана. По другим сведения — в нашу страну вывезено 9 тонн этого сырья. Что тоже немало.

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Теперь, как следует из слов Камалванди, этот груз потихоньку возвращается восвояси. Что, конечно, плохая новость и для Штатов, и для Израиля, которому руководство ИРИ в последние годы не раз угрожало полным уничтожением.

Согласно сообщению информационного агентства IRNA, расщепляющий материал под контролем МАГАТЭ должны получить специалисты Тегеранского ядерного реактора строго для гражданских исследовательских нужд в соответствии с достигнутыми соглашениями. Тем не менее, израильское издание Times of Israel cчитает, что Тегеран совместно с Москвой демонстрируют тем самым намерение как можно быстрей «вернуться к состоянию до JCPOA».

Для чего это нужно персам — понятно. А вот зачем Москве? Но об этом — ниже.

Исламская Республика Иран (ИРИ) уже отказала Штатам в «более всеобъемлющей сделке» Трампа. Так, министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил информационному агентству Tasnim, что нет у него никаких планов встречаться с госсекретарем США Майком Помпео или другими официальными лицами США в кулуарах Генеральной ассамблеи ООН, которая пройдет в следующем месяце. «Американцы нечестны, и их пристрастие к санкциям не позволяет вести с ними переговоры», — сказал Зариф.

Что касается позиции и — главное! — реакции ЕС на разрыв по инициативе Штатов ядерной сделки, то Иран не видит какой-либо пользы и от добрый слов европейцев. Ведущие компании Старого Света просто «бегут» из ИРИ, несмотря на принятые Брюсселем антисанкционные законы. В частности, судоходный гигант CMA CGM и энергетический концерн Total недавно объявили о своем решении уйти из этой страны, опасаясь огромных штрафов со стороны Вашингтона.

И хотя президент Хасан Рухани пока еще говорит о приверженности Ирана соглашению JCPOA, в телефонном разговоре с канцлером Германии Ангелой Меркель он назвал компенсационный пакет Европейского Союза «разочаровывающим» и лишенным «четкой дорожной карты». Таким образом, европейцы уже фактически подчинились диктату Америки и просто пытаются сохранить лицо. Следовательно, ИРИ вправе рассчитывать на возврат из России своего многотонного запаса низкообогащенного урана.

Его, между прочим, Ирану хватит, чтобы быстро стать обладателем сразу, как минимум, 7 ядерных боеголовок. И, таким образом, фактически официально войти в «атомный клуб».

В этом плане ситуация для Тегерана сегодня намного благоприятнее, чем три года назад, когда весь западный мир бойкотировал его экономику. Теперь на его стороне — пусть и формально — ЕС, Китай и Россия. Во всяком случае, эта страна сохранила возможность не слишком явных торговых и научно-технических отношений с этими партнерами через фирмы-прокладки.

Впрочем, как только Рухани объявит об окончательной «смерти» JCPOA, все участники соглашения, кроме России, вздохнут с облегчением. Произойдет это, скорей всего, в ноябре, когда вступит в действие второй пакет санкций США, который коснется иранской нефти. Тогда Тегеран немедленно и с чистой совестью приступит к созданию собственного ядерного оружия. А вот у наших дипломатов, вероятно, мгновенно начнутся «черные дни» из-за реакции Штатов.

С другой стороны, у иранцев времени для раскачки очень мало. Максимум — до следующих президентских выборов в США. Если к 2021 году в Белый дом придут демократы, они наверняка тут же вернутся к JCPOA. Возможно, именно поэтому сегодня ИРИ накапливает силы и ресурсы для решающего прыжка.

Согласно 151-му страничному договору JCPOA, по состоянию на октябрь 2015 года на заводе по обогащению топлива в Натанзе работало примерно 9000 центрифуг первого поколения. Расчеты показывают, что теоретически Иран может на них произвести менее чем за два месяца необходимый объем урана оружейного качества для первой ядерной боеголовки.

Впрочем, эта оценка почти трехлетней давности предполагает, что Иран будет использовать всего 16 кг оружейного урана (примерно 90% U-235) в готовом ядре каждого заряда. Однако сегодня физики Тегеранского ядерного Центра уже обладают уровнем «среднего мастерства», что позволит им создать компактную атомную боеголовку даже из 7 кг этого материала мощностью (в эквиваленте) до 18 килотонн тротила.

Напомним, бомба «Малыш», сброшенная американцами на японскую Хиросиму, обладала как раз такими разрушающими характеристиками.

Значит, ядерный арсенал Ирана уже через 1,5−2 года может составить от 15 до 20 боеголовок, которые могут быть доставлены имеющими у Тегерана ракетами в любую точку Ближнего Востока. Правда, если сырье вернется в страну. Если же — нет, то потребуется еще лет пять, не более.

В этих условия именно Москва может стать «козлом отпущения», поскольку имеет с Тегераном самое крепкое научно-техническое и коммерческое сотрудничество. Но самое главное — Трамп, безусловно, в ближайшие дни начнет оказывать мощнейшее давление на Кремль с целью воспрепятствовать поставкам в ИРИ хранящегося на нашей территория иранского урана.

Для начала под новый удар из-за океана наверняка попадут строящиеся блоки на Бушерской АЭС на юге Ирана. А, следовательно, — заодно и вся атомная промышленность России. Впрочем — указанные ограничения окажутся «цветочками», если США приведут в отношении РФ все имеющие у них ограничительные меры.

Уже не в силах что-либо сделать с ИРИ, Америка в этом случае определенно еще сильнее обозлится именно на Москву, поставив руководство нашей страны перед тяжелейшим выбором: Иран или тотальная блокада России Западом?

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Первое хоть и будет меньшим злом, но обернется серьезными потерями, в том числе — имиджа державы, претендующей на высокое место в мире. Второе станет для россиян катастрофой, так как в нашей стране до сих пор не создана самодостаточная экономика.

Ну, а потом в мире все равно неизбежно произойдет стратегический сдвиг. Поскольку Тегеран в любом случае реализует свою ядерную программу. Можно не сомневаться: получив атомное оружие, лидеры ИРИ начнут шантажировать Америку бомбежкой Израиля. Требуя при этом отмены санкций. В этой ситуации Рухани оставит Трампа в дураках, хотя по полной программе достанется и России.

Впрочем, может появиться и третий вариант. О котором, скорей всего, уже говорили президенты США и РФ в Хельсинки. Это политический «обмен» Ирана на Украину. Ряд западных аналитических центров не исключает такого развития событий, тем более что «незалежная» давно уже стала для ЕС и Америки «чемоданом без ручки».

В конце концов, если уж выбирать между Иерусалимом и Киевом, Вашингтон точно знает, что ему делать. И его выбор точно не обрадует Киев.

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