Путин выдвинут на Нобелевскую премию мира

Президент России Владимир Путин номинирован на Нобелевскую премию мира. Заявку на номинацию президента направил писатель, главный редактор газеты «Президент», академик Сергей Комков, сообщает «РИА Новости». Господин Комков является доверенным лицом Владимира Путина.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя инициативу, напомнил, что на эту премию выдвигают «совершенно разных людей». «Эта инициатива тех, кто выступает с таким предложением. В данном случае это упомянутый вами писатель. Есть определенная процедура рассмотрения номинантов. Если решение будет принято — прекрасно, не будет принято — тоже ничего страшного»,— сказал он журналистам.

Сергей Комков рассказал, что заявка на выдвижение Владимира Путина на премию поступила в Нобелевский комитет в Осло 10 сентября около 15:07. По его словам, именно после этого американская сторона выдвинула президента США Дональда Трампа. «Уже ближе к вечеру, после 16 часов по местному времени, американский представитель в Осло быстренько написав чуть ли не от руки заявку, тут же всунул заявку о номинировании на Нобелевскую премию мира — не пойми за что, о каком-то урегулировании между Арабскими Эмиратами и Израилем какой-то конфликтной ситуации — Трампа»,— сказал господин Комков.

Господин Путин уже был кандидатом на получение Нобелевской премии мира в 2013 году. Номинировать его за активное участие в разрешении сирийского конфликта предлагали Международная академия духовного единства и сотрудничества народов мира и депутат Госдумы от «Единой России» Иосиф Кобзон.

Ранее в число кандидатов на Нобелевскую премию мира 2020 года попали оппозиционер Алексей Навальный, президент США Дональд Трамп и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Церемонии вручения Нобелевской премии 2020 года пройдут в онлайн-режиме из-за пандемии коронавируса. Лауреаты премии получат медали и дипломы у себя на родине.





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