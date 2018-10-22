Путин ввел новые антиукраинские санкции

Президент России Владимир Путин подписал указ о специальных экономических мерах в связи с некими «недружественными действиями» Украины

Владимир Путин подписал указ о специальных экономических мерах в связи с некими «недружественными действиями» Украины

Указ был опубликован на сайте Кремля, информирует «ДС».

Согласно тексту указа, санкции вводятся «в ответ на недружественные и противоречащие международному праву действия Украины, связанные с введением ограничительных мер в отношении граждан и юридических лиц Российской Федерации, в целях защиты национальных интересов»

Специальные экономические меры вводятся против украинских физических и юридических лиц. При этом указ предписывает правительству РФ определить перечень этих лиц, а также само содержание «специальных мер».

«Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания и подлежит отмене по представлению правительства Российской Федерации в случае отмены ограничительных мер, введенных Украиной в отношении граждан и юридических лиц Российской Федерации», — сказано в тексте указа.

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