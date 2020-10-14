Путин внес в Госдуму законопроект о Госсовете

Президент России Владимир Путин внес на рассмотрение Госдумы законопроект о Госсовете. В документе устанавливаются статус, структура и полномочия Госсовета.

Состав Госсовета:

председатель — президент России;

члены — премьер-министр, председатель Совета федерации, спикер Госдумы, руководитель администрации президента и главы регионов;

председатель и члены Госсовета будут участвовать в его работе на общественных началах. По решению президента в состав Госсовета могут быть включены представители политических партий, имеющих фракции в Госдуме, а также представители местного самоуправления.

Структура:

президиум — его состав определяет председатель;

комиссии и рабочие группы — создаются решением председателя и по направлениям деятельности Госсовета. В состав комиссий могут входить представители федеральных и региональных органов государственной власти, иных госорганов, органов местного самоуправления и организаций.

Полномочия:

Госсовет может направить рекомендации по вопросам стратегического планирования в правительство, субъект РФ или муниципальное образование;

Госсовет может в своем решении указать на необходимость внесения изменений в законодательство;

Госсовет может участвовать в разработке задач внешней и внутренней политики, обсуждении параметров бюджета и основных вопросов кадровой политики;

Госсовет может участвовать в утверждении критериев эффективности глав регионов.

Законопроектом также определяется статус Госсовета как конституционного государственного органа. Организационное обеспечение деятельности органа осуществляет администрация президента.

Госсовет был создан 1 сентября 2000 года. В совещательном органе при главе государства проводились консультации президента с губернаторами. Закрепить статус Госсовета в Конституции предложил Владимир Путин в январе 2020 года. Законопроект о поправках к Конституции РФ, в том числе об изменении статуса Госсовета, был одобрен Госдумой и Советом федерации. 1 июля состоялось общероссийское голосование по поправкам к Основному закону.

Об изменения Основного закона — в материале “Ъ” «Конституция очень поправилась».





Как Владимир Путин двадцать лет менял российскую Конституцию

Читать далее

Источник