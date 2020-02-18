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Путин уволил Суркова с должности своего помощника — Новости политики

Политика 18 Фев 2020
Путин уволил Суркова с должности своего помощника — Новости политики
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Соответствующий указ от 18 февраля опубликован на сайте президента РФ.

Владислав Сурков / REUTERS

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Соответствующий указ от 18 февраля опубликован на сайте президента РФ.

«Освободить Суркова Владислава Юрьевича от должности помощника президента Российской Федерации. Этот указ вступает в силу со дня его подписания», — говорится в документе.

Как сообщал УНИАН, в январе появились сообщения об увольнении Суркова с должности помощника Путина. Сурков занимался «курированием политики в отношении Украины».

11 февраля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что «украинское направление» и вопрос «интеграции» курирует заместитель главы администрации президента РФ Дмитрий Козак.

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