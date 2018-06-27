Путин сказал Болтону, что «Россия никогда не стремилась к конфронтации»

Президент России Владимир Путин встретился с помощником президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Джоном Болтоном. На встрече российский лидер констатировал не самое лучшее состояние российско-американских отношений

«С сожалением вынужден констатировать, что российско-американские отношения находятся не в самой лучшей форме. Я уже об этом неоднократно публично говорил, хотел бы повторить на встрече с вами: считаю, что это в значительной степени результат острой внутриполитической борьбы в самих Соединенных Штатах», — цитирует Путина ТАСС.

В то же время президент России выразил надежду, что визит Болтона в Москву станет шагом к исправлению ситуации и стороны смогут «сделать первые хотя бы шаги к восстановлению полноформатных отношений между нашими государствами». Путин подчеркнул, что «Россия никогда не стремилась к конфронтации».

Джон Болтон также выразил надежду, что отношения России и США улучшатся, но «по направлениям, по которым у нас есть определенное согласие». Советник Трампа отметил, что встречи лидеров России и США являются «залогом обеспечения стабильности в мире».

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Чего ждать от встречи лидеров США и РФ

Как сообщалось, помощник Трампа по национальной безопасности Джон Болтон прибыл в Москву для обсуждения потенциальной встречи между президентами России и США, которая может состояться в июле.

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