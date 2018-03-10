Путин: РФ не вмешивается в выборы в США, они же делают это постоянно

Президент России Владимир Путин категорически отверг информацию о вмешательстве РФ в американские выборы. Об этом он заявил в интервью журналистке телекомпании NBC Мегин Келли, опубликованном 10 марта пресс-службой главы государства.

«У нас нет цели вмешательства. Мы не видим, какой цели мы можем добиться, если мы будем вмешиваться. Цели нет. Допустим, мы поставили перед собой цель вмешаться. Просто так, ради процесса, что ли? Цель‑то какая?, — сказал он.

В то же время он указал на постоянное вмешательство со стороны США.

«Мы дискутируем с нашими американскими друзьями и партнёрами, причём с представителями государства, и говорим, когда они нам предъявляют претензии по поводу того, что какие‑то русские вмешивались в выборы в США, мы им говорим – совсем недавно, на очень высоком уровне: но вы‑то постоянно вмешиваетесь в нашу политическую жизнь. Вы представляете, они даже этого не отрицают», — отметил Путин.

На повторный вопрос Келли, считает ли он, что США вмешиваются в выборы в РФ, последовал ответ: «Постоянно это делают». «Но Россия не вмешивается в выборы в США, — продолжил глава РФ. — И не собирается этого делать. Это невозможно «.

«У нас есть свои принципы, которые заключаются в том, что мы не позволяем вмешиваться в свои внутренние дела и не лезем в чужие. Это наш принцип. Первое. А второе, у нас нет такого количества инструментов», – сказал он.

Также российский лидер предположил, что россияне, которых спецпрокурор США Роберт Мюллер обвинил во вмешательстве в американские выборы, могли работать на США.

Напомним, 16 февраля минюст США предъявил официальные обвинения 13 россиянам за вмешательство в выборы президента США.

Президент США Дональд Трамп, комментируя обвинения, заявил, что они доказывают его непричастность к процессу.

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