Путин разрешил российским наемникам продавливать свои бизнес-интересы на Донбассе — Деловая столица

Президент РФ Владимир Путин объявил, что российские наемники из ЧВК Вагнера вправе воевать на Донбассе против украинской армии

Владимир Путин объявил, что российские наемники из ЧВК Вагнера вправе воевать на Донбассе против украинской армии

Такое заявление Путин сделал на сегодняшней большой пресс-конференции, информирует «ДС».

Путину задали вопрос о российских наемниках.

«Насколько это правильно что бизнесмен, которого называют вашим поваром Евгений Пригожин занимается и руководит ЧВК «Вагнер». И в целом что вы думаете о деятельности частных военных компаний. Складывается впечатление, что вы как-то стесняетесь этого или отрицаете этот факт. Может тут стоит этим гордиться, ведь они действуют в Сирии, на Донбассе, в Центральной Африке, в других странах», — спросил российский журналист.

«Все мои повара — сотрудники Федеральной службы охраны. Они люди военные. В разных званиях находятся. Других поваров у меня нет. Надо. Чтобы это было ясно, понятно и чтобы мы к этому не возвращались. Есть даже понятие такое — безопасное питание», — ответил Путин.

«Если эта группа Вагнера что-то нарушает, тогда Генеральная прокуратура должна дать правовую оценку. Теперь по поводу присутствия их за границей. Если они не нарушают российского закона они вправе работать, продавливать свои бизнес-интересы в любой точке планеты», — добавил президент РФ.

Как сообщала «ДС», в сентябре США ввели персональные санкции против 33 физических и юридических лиц из России, связанных с оборонным комплексом и разведкой, в том числе против частной военной компания Вагнера и «повара Путина» Евгения Пригожина.

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