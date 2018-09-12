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Путин: расчеты в нацвалютах обеспечат устойчивость мировой экономики

Мировая экономика 12 Сен 2018
Путин: расчеты в нацвалютах обеспечат устойчивость мировой экономики
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  • Путин: расчеты в нацвалютах обеспечат устойчивость мировой экономики  Вести Экономика

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