Путин просил Нетаньяху отменить американские санкции

Встреча Биньямина Нетаньяху с Владимиром Путиным во Франции была одним из самых главных событий мероприятия, учитывая, что лидеры Израиля и России давно не общались, и у них просто-напросто даже не было возможности обсудить общие проблемы.

Причиной похолодания отношений стал сбитый российский Ил-20. Напомним, что по официальной версии российских военных именно действия израильских истребителей привели к тому, что сирийские системы ПВО атаковали наш самолет. Образовался кризис, усугублявшийся по мере того, как Москва, возмущенная вероломным поведением ЦАХАЛа в Сирии, поставляла в арабскую республику системы С-300. Последние должны были остановить нанесение ударов израильских самолетов по территории нашего союзника.

По истечению двух месяцев мы имеем следующее. Тель-Авив действительно перестал отправлять своих летчиков с боевыми вылетами в соседнее государство. Но за это время внутри Израиля разговоры о разблокировании сирийского неба не прекращались. Предлагались всевозможные варианты преодоления российского, во-первых, политического недовольства, во-вторых, военного противодействия. Местные эксперты предлагали планы, разрабатывали стратегии и так далее. В целом, все они сходились во мнении, что в принципе с технической точки зрения С-300 не такая уж и большая преграда, которую в случае чего можно уничтожить. Даже официальные лица говорили об этом, ничего не стесняясь. А вот сам премьер-министр Нетаньяху был более сдержан, но все же обещал, что его армия продолжит сдерживать Иран в Сирии, следовательно, удары по САР будут наноситься и дальше. Однако ситуация такова, что эти грозные заявления пока ни к чему не привели.

Читайте по теме





Американцы совсем зайдутся в антироссийской истерии

Новый конгресс США обещает быть еще более русофобским

Прогресса не предвиделось, и даже в преддверии встречи в Париже большинство экспертов были настроены скептически. Предполагалось, что беседа Нетаньяху и Путина вообще не состоится, потому как отношения слишком напряженные и стороны друг другом недовольны. Но она все же состоялась, и на фото, на котором был запечатлен момент встречи политиков, было видно, как Владимир Путин двумя ладонями по-дружески жмет руку казавшегося менее радостным Биньямина Нетаньяху. Похоже, Кремль оттаял и его суровость испарилась.

Так на днях всплыла интересная информация, которую раздобыли израильские журналисты. Согласно ей, на недавнем закрытом заседании комиссии Кнессета по иностранным делам и обороне премьер Нетаньяху поделился с присутствовавшими деталями разговора с Путиным в Париже. Будто бы президент России предложил Нетаньяху сделку — мол, Москва берет на себя обязательство вывести иранцев из Сирии, но при этом США, которые активно сотрудничают с Израилем на Ближнем Востоке, должны вывести Россию из-под ограничений на сотрудничество с Ираном. Новые санкции в отношении Ирана предусматривают ограничения и для стран, сотрудничающих с персами в энергетической и некоторых других сферах. В общем, Путин хотел этого избежать, поэтому обратился к израильскому лидеру с соответствующей просьбой.

Нетаньяху, судя по всему, был доволен таким предложением, но на том же заседании он усомнился в способности России самостоятельно повлиять на желание иранцев присутствовать в Сирии. По его словам, для этого нужна «еще одна страна», и это США. В общем, РФ, Израиль и США совместно могут решить проблему, так что похлопотать перед США о выводе из-под санкци России Нетаньяху вполне может, во всяком случае, сам он об этом говорил.

Российский востоковед и политолог Олег Гущин полагает, что это предложение, если оно было обсуждено, очень разумно, так как оно выгодно России.

— Сама по себе сделка очень разумна. Мы просто хотим дружить со всеми — мы хотим дружить с персами, мы хотим дружить с турками, мы хотим дружить с Израилем. А это, извините, три большие или шесть маленьких разниц. И чтобы здесь как-то успевать, надо немало усилий прикладывать. И в данном случае, такая сделка очень разумна, потому что при лучшем стечении обстоятельств мы сохраним дружбу со всеми сторонами, и каждая из них получит какую-то свою выгоду. Правда, тут очень сложный вопрос, как тут можно убедить персов. Хотя в принципе, наверное, можно, потому что их лозунг об уничтожении Израиля уже не особенно-то актуален, и нынешнее руководство Ирана выстраивает свои международные отношения по другим принципам, которые сильно отличаются от установок первого аятоллы. Но некоторая внутренняя борьба все-таки сохраняется — модернисты противостоят консерваторам. Первые выдвигают идею, что надо как-то приспосабливаться к внешнему миру, а вторые говорят, что весь мир надо подстроить под себя. Ну это, конечно, абсурдно, но противостояние есть. Ну, а насчет сделки повторюсь, что она очень и очень разумна.

Читайте также





Русские С-300 не остановили самолеты Израиля в Сирии

Авиация ЦАХАЛ продолжает хозяйничать в небе над Дамаском

«СП»: — Насколько Россия способна повлиять на Иран или, быть может, надавить на него? А Нетаньяху — способен ли он выхлопотать для России отмену санкций?

— Надавить на иранцев невозможно. Они люди гордые и такой язык не воспринимают. Только договориться, только что-то предлагать. А Нетаньяху — он может повлиять на американскую политику. В США очень мощное еврейское лобби, у Нетаньяху в Америке много друзей, но и много людей, которых он раздражает, потому что прет, как танк, на буфет. В любом случае, и первое, и второе будет сделать сложно, но возможно. А сама идея просто отличная.

Новости Сирии: Захарова рассказала о тысячах погибших в Ракке от бомбардировок США

Источник