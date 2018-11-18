Путин проиграл войну в Украине — Климкин

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Успешная Украина — угроза для России, заявил Климкин.

Владимир Путин / фото REUTERS

Россия проиграла войну, потому что потеряла Украина в контексте любого сотрудничества.

«Путин — позволил провести полную рокировку украинского общества», — заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин во время конференции Halifax International Security Forum в Канаде, пишет gazeta.ua.

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О поражении Путина свидетельствует растущее число украинском, которые хотят вступить в НАТО.

«До войны, 5 лет назад, лишь 19 процентов украинцев хотели, чтобы мы вступили в НАТО. Теперь их 55 процентов. Это очень устойчивое показатель», — говорит глава МИД.

Успешная Украина — угроза для России, заявил Климкин.

«Путин с самого начала хотел расколоть пополам Украину. Это была его идея «русского мира» и «Новороссии», иметь половину Украины как российскую колонию и часть — как российский протекторат. Теперь он аннексировал Крым, часть Донбасса, но вся Украина, свободная и демократическая, не под российским контролем. В этом плане, он точно уже проиграл «, — подчеркнул министр.

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